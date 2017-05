Seduzione femminile: gli abiti succinti sono out

Il nudo non è più di moda. Mai esporsi troppo: questa una delle regole di seduzione femminile da tenere bene a mente. Ebbene sì, bisogna prenderne atto: stando a quanto riporta il Daily Mail, gli uomini non sarebbero più attirati dalle donne che indossano abiti succinti. Il troppo si sa, stroppia. Tempi duri per tutte le femme fatale dell’era moderna che puntano a mise provocanti per attirare l’attenzione dell’altro sesso. E’ ora di rivedere la propria strategia se si vuol fare capitolare qualcuno ai propri piedi.

Seduzione femminile, le nuove regole

A quanto pare gli occhi parlano chiaro, non mentono mai. I ricercatori dell’Università di Kent, infatti, hanno esaminato le pupille di uomini eterosessuali a cui sono state sottoposte immagini di donne vestite e nude esaminando se si dilatava come risposta involontaria all’eccitazione.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, ha dimostrato che non è stato registrato un grande cambiamento a prescindere da quanta carne fosse esposta. Il discorso vale per entrambi i sessi ergo anche per gli uomini che mostrano i loro muscoli nel tentativo di farsi notare.

La nudità ostentata non fa più colpo

Interessante a tale proposito anche il lavoro portato avanti da quattro ricercatrici dell’Università di Leeds. Prendendo come campo d’azione la discoteca e considerando che ogni braccio nudo contava come 10%, ciascuna gamba come 15% e il busto come 50%, dopo 70 ore di osservazione sono giunte alla conclusione che le donne che hanno scoperto circa il 40% del loro corpo hanno avuto più successo. Hanno attirato il doppio delle attenzioni maschili rispetto a quelle più coperte, semi-nude e vestite in maniera decisamente provocante.

Il parere dello psicologo

Ebbene sì. Ostentare è out. A quanto pare le donne risultano molto più attraenti per gli uomini se si scoprono un po’ meno. Il motivo? Secondo il professore di psicologia Colin Hendrie chi si mette troppo in mostra si presenterebbe come una persona “facile”, inaffidabile e poco fedele.