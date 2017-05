LaPresse Jennifer Aniston, Courtney Cox e Adam Duritz LaPresse Madonna e Charlize Theron con Sean Penn LaPresse Owen Wilson e Lance Armstrong con Sheryl Crow LaPresse Katy Perry e Taylor Swift con John Mayer LaPresse Jennifer Lopez e Cameron Diaz con Puff Daddy LaPresse/Pinterest Drew Barrymore e Kristen Wiig con Fabrizio Moretti dei The Strokes LaPresse Kate Hudson e Cameron Diaz con Alex Rodriguez LaPresse Heather Locklear e Denise Richards con Richie Sambora LaPresse Penn Badgley e Laonardo DiCaprio con Blake Lively LaPresse Jane Birkin e Caroline Paulus con Serge Gainsbourg

Se l’ex è in comune

Star che hanno avuto lo stesso fidanzato o la stessa fidanzata: chi sono? Nel corso degli anni, le coppie di star si formano e si dissolvono e non è raro vedere gli amici che hanno frequentato la stessa persona.

Quindi quali personaggi famosi hanno in comune un ex? Scopritelo in questa gallery che prende spunto da un articolo pubblicato di recente su Marie Claire Francia. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprire quali tutti gli intrecci amorosi del mondo dello spettacolo.

Fonte: Marie Claire Francia

GUARDA ANCHE: VENTI COPPIE VIP CHE CI SIAMO DIMENTICATI