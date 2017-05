Tra oggi e domani l’emotivita potrebbe farvi percepire in modo distorto la realtà intorno a voi: la Luna in secca opposizione portiere un po’ di scompiglio, ma avrete dalla vostra parte lo splendido trigono di Mercurio per riportare all’ordine ogni cosa. Fidatevi della ragione, per il momento molto più forte dell’intuito

colore: Bianco Ottico

Soundgarden, Non-State Actor