Si prospetta un fine settimana all’insegna di Eros, visto che Venere esige la soddisfazione del desiderio, vi mette alla ricerca dell’anima gemella, anche vostro malgrado… se avete deciso di restare single, non ci riuscirete. La via dell’amore a tutto tondo è proprio davanti a voi. Perché non percorrerla?

colore: Asso di Cuori

The Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight