Bellezza della pelle: 5 ‘trucchi’ da modella

Semplici pratiche casalinghe per avere una pelle perfetta come quella delle modelle

Avere una pelle perfetta è tra i requisiti principali di una modella. Certo, make-up e fotoritocchi aiutano, ma di base dev’esserci un viso con zero imperfezioni, o quasi. Ecco quali sono le astuzie quotidiane che tutte le modelle conoscono per la bellezza della pelle – secondo Elle Francia. 5 ‘trucchi’ per prevenire e minimizzare le imperfezioni.

Astuzie per la bellezza della pelle

Il potere del vapore. La pulizia è alla base di un viso luminoso. Soffocare i pori con make-up, lo smog, gli agenti inquinanti rende la pelle spenta e più facile all’invecchiamento. Ecco che il vapore si rivela il perfetto alleato per la detersione profonda. Basta mettere il viso sopra un recipiente di acqua calda, coprendosi la testa con un telo di stoffa per una decina di minuti.

Dentrifricio anti-brufolo. E’ comparso un vero e proprio ‘bubbone’ in pieno viso? Applicare una piccola parte di dentifricio sulla zona da trattare lo farà sgonfiare nel giro di 3 ore. Scomparirà la parte gialla perlomeno, e coprire il gonfiore rimasto col fondotinta sarà più facile.

Rimedi casalinghi. La bellezza della pelle non dipende solo da prodotti cosmetici e trattamenti costosi. Tutte le modelle sanno che nella dispensa si trovano i migliori alleati del viso. Impacchi e maschere naturali hanno un costo irrisorio e sono sorprendenti nella loro efficacia. Avocado, yogurt, miele, uova, olio: i prodotti naturali vanno utilizzati con frequenza.

Ghiaccio. Per rassodare la pelle, specialmente nelle zone dove tende a perdere più elasticità (come il collo, il contorno occhi e labbra) il freddo è un alleato utilissimo. Lo ‘shock’ termico stimola la micro-circolazione e rassoda: mettete in congelatore un panno umido e ogni sera, prima di dormire, poggiatelo qualche minuto su viso e collo.

Acqua. Semplicemente, l’acqua: per rassodare, un getto di acqua gelata; per aprire i pori e detergere, un risciacquo con acqua calda. Spesso tendiamo a dimenticare quanto i gesti comuni siano i più grandi alleati della bellezza della pelle.