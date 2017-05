British Columbia: dormi gratis se non cacci

In British Columbia e sulla costa occidentale del Canada la neve si è sciolta. Gli alberi sono fioriti. E gli orsi grizzly hanno terminato i loro letargo. Con la conseguenza che vengono braccati dai cacciatori. Ma due lodge locali stanno cercando di impedire che questo accada. Il loro piano? Offrire soggiorni gratuiti nelle loro sistemazioni di lusso a qualsiasi cacciatore disposto a cedere il proprio permesso di caccia.

IN BRITSH COLUMBIA UNA PROPOSTA ALTERNATIVA CONTRO LA CACCIA AI GRIZZLY

La caccia ai grizzly nella British Columbia è fenomeno che si è sviluppato già da molto tempo. Qui vivono infatti circa 15 mila esemplari. Che possono superare anche i tre metri di altezza. Amano il salmone e sono onnivori. Evitano il contatto con gli esseri umani. Ma se dovessero essere provocati possono risultare davvero pericolosi. La loro dimensione ed aggressività li rende particolarmente popolari tra i cacciatori di trofei. Tutta l’attività venatoria in Canada è regolamentata. E quella ai grizzly soggetta a grandi restrizioni. I residenti della British Columbia devono disporre di una speciale autorizzazione di caccia che si vince tramite lotteria. Ed è a tempo limitato.

GLI HOTEL DEL BRITISH COLUMBIA CHE HANNO DETTO NO ALLA CACCIA

Dal 2015 il Nimmo Bay Wilderness Resort segue il programma intitolato Bullets for Binos, Proiettili in cambio di Binocoli. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cacciatori. E a far capire che c’è qualcosa di meglio che montare una testa di orso grizzly sulla parete di casa. Cioè trascorrere una vacanza di lusso senza spendere un dollaro. Il direttore generale del Nimmo Bay afferma che la struttura si trova in una posizione strategica. Immersa nella natura dove si ammirano specie anche rare di animali. E che qualcosa dovesse essere fatto assolutamente per fermare la caccia al trofeo.

In cambio della licenza da caccia e della promessa di non cacciare più i grizzly i cacciatori hanno diritto ad un Pacchetto Wilderness e Wildlife Adventure per due persone. Che comprende tre giorni di osservazione di orsi e balene, escursioni e possibilità di praticare kayak. E tre notti in chalet in pensione completa. L’hotel Sibling Tweedsmuir Park Lodge si è unito al programma nel 2016. Oltre il 90% dei residenti della BC si oppone infatti alla caccia al trofeo. Alcuni paesi costieri l’hanno bandita nei loro territori. Non solo per motivi etici. Ma anche economici. Partecipare ad escursioni per osservare gli orsi genera molto più valore che ucciderli.