Seguite il tracciato delle vostre intuizioni, prendetevi il tempo per assaporarne il nuovo senso, state in ascolto di Anima e portate alla luce le parole giusta per descriverne il percorso. Favoriti i poeti, gli artisti, ma anche gli amanti, ora in grado di dare voce al pensiero. Fine settimana romantico a piacere…

colore: Carta da Zucchero

Nirvana, Come as you are