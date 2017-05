Levante, Fedez: simpatici o antipatici?

Levante, Fedez e Maria Sharapova. Questa settimana la classifica dei simpatici e degli antipatici tocca soprattutto il tema musicale. Il perché lo scoprirete continuando a leggere la nostra personale chart di gradimento.

Levante tra i simpatici

La cantante di origine calabrese è la novità, o meglio, la quota indie della prossima edizione di X Factor. Infatti è stato appena annunciato che sarà in giuria con Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli. Levante, al secolo Claudia Lagona, è una cantautrice al suo secondo album che si è fatta notare sia per la qualità della musica, sia per la passione per i social. Siamo sicuri che questo secondo aspetto avrà avuto una sua valenza nella scelta. Comunque è una scelta fresca, la ragazza ci piace e quindi proviamo tanta simpatia per lei.

Fedez. Il veterano di X Factor tornerà anche il prossimo anno. Non male per uno che sembrava un alieno del programma durante la prima edizione da giurato e che invece ha dimostrato di essere un grande intenditore e imprenditore musicale. La sua storia d’amore con Chiara Ferragni e l’esibizionismo a due lo portano un po’ lontano dai nostri cuori, ma il talento imprenditoriale è fuori discussione. Per questo bravo Fedez!

Leonardo DiCaprio tra gli antipatici

Leonardo DiCaprio. Ufficiale. Con la modella Nina Agdal è finita. Rimangono forse dei cuori spezzati e il sogno di qualcosa di bello poi finito. Ma Leo, non sarà ora di mettere la testa a posto e di smetterla con tutti questi amori? Lo diciamo per te, visto che ci piacerebbe vederti sistemato per bene. Antipatico da single.

Maria Sharapova. La giocatrice squalificata per doping non sarà agevolata nella partecipazione al torneo del Roland Garros. La federazione francese le ha infatti rifiutato la wild card per accedere al primo turno del torneo. Dovrà fare le qualificazioni come tutte le altre giocatrici. Che volevi fare Masha, passare avanti? Ci dispiace ma la legge è uguale per tutti. Antipatica.