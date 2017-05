Mille Miglia – Tutto il “glam” della settimana

Joe Bastianich ritorna, a distanza di due anni a solcare le strade della Mille Miglia

La gara delle Mille Miglia, giunta alla sua trentacinquesima edizione, si svolge sino a domenica 21 maggio sul tradizionale percorso Brescia – Roma – Brescia. L’evento riunisce la passione per il collezionismo di auto d’epoca al “brivido” della gara. A bordo di una Healey 2400 Silverstone del 1950, il celebre restaurant man di Masterchef ha gareggiato in compagnia dell’amico e proprietario Luca Pascolini per il secondo anno consecutivo nel team UBI BANCA.

Ariadna Romero e Silvia Salemi nella boutique Amouage

L’appuntamento per presentare il loro ultimo gioiello olfattivo, Blossom Love, è stato nella splendida boutique romana Amouage. Tra i primi ad arrivare, la cantante Silvia Salemi che, dopo essere stata accolta da Leonardo Catalani, responsabile delle Boutique Amouage in Italia, è stata accompagnata alla ricerca della sua fragranza preferita. Tra i presenti anche la speaker Anna Pettinelli, la bellissima Ariadna Romero, le attrici Francesca Rettondini ed Eleonora Ivone, la conduttrice Carolina Rey, la cantautrice Sara Galimberti, l’attore Simone Montedoro.

Virginio sul palco del giardino di Marmo

L’ex vincitore di Amici Virginio sul palco del giardino di Marmo. In occasione dell’appuntamento apeRIVER, accolto dal frontman Giusva, il cantautore di spessore e di grande sensibilità è stato protagonista di un Acoustic Live da brividi. Durante la sezione Palco Aperto, hanno aperto la serata i due giovanissimi Giuseppe Avellis e Stefano Castiello.

Arte, eccellenze musicali e sostenibilità per festeggiare le mamme

Musica, dell’arte e della sostenibilità presso la Centrale del Latte di Roma. Oltre 2mila partecipanti divisi in 12 tour. L’inizio dell’attività di ogni tour è a ritmo di musica, con la band dei Riciclato Circo Musicale. I loro strumenti musicali sono realizzati con oggetti di recupero. Si passa poi ai laboratori artistici, con il sottofondo della musica del Dj Ignazio Failla. Il tour prosegue con l’illusionista pluripremiato, anche a livello internazionale, Vittorio Marino. Il tour per gli stabilimenti dell’azienda si conclude con il gruppo Extra Dixie Jazz Band.