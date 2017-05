Paloma Cocktail, Messico con tequila

Paloma fa rima con mare e sole. E soprattutto con Messico. È uno di quei cocktail che richiamano i colori divertenti dell’estate e che dissetano con gusto. Il drink è a base di tequila e può essere considerato “parente” del più famoso Margarita.

Paloma, colore e profumo del Messico

Il Paloma cocktail è un drink molto fresco a base di succo di pompelmo appena spremuto. Nella ricetta originale compare lo sciroppo di agave che bene si abbina ai succhi freschi di frutta e al sapore del distillato. Può essere considerato un “tiki drink” a tutti gli effetti: variopinto e decorato, è piacevolissimo nelle giornate estive, magari sorseggiato sotto l’ombrellone. Ha un gusto agrumato che rinforza gli aromi della tequila. Il Paloma è tra i cocktail più conosciuti e più diffusi a base del distillato peruviano che “chiama” i frutti esotici e il loro sapore deciso.

Paloma: Ingredienti

60 ml tequila

90 ml spremuta di pompelmo

15 ml succo di lime

15 ml nettare di agave

Un ombrellino di carta

Spicchio di pompelmo

In uno shaker aggiungere 60 ml di tequila, 90 ml di succo di pompelmo 15 ml di succo di lime 15 ml di nettare di agave. Preparare i bicchieri: su un piattino versare un po’ di sale fino; passare uno spicchio di lime sul bordo del bicchiere e poi capovolgere il bicchiere in modo da far aderire il sale al bordo bagnato dal succo. Riempire con qualche cubetto di ghiaccio.

Shakerare il tutto e versare il mix sopra il ghiaccio. Guarnire con ombrellino e spicchio di pompelmo.