Con il favore di Luna e Mercurio vi farebbe bene utilizzare il fine settimana per un breve viaggio, per vedere luoghi nuovi, per ottenere spunti interessanti restando in movimento, parola chiave di questi pianeti. Restano favoriti i rapporti sentimentali, dove potrete muovervi con istintiva armonia

colore: Blu Orizzonte

Mother Love Bone, Heartshine