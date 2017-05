Beauty weekend: è ora di pensare a se stesse

Beauty weekend: ecco come ogni donna dovrebbe investire il proprio fine settimana. Quando arriva il venerdì alzi la mano chi non tira un sospiro di sollievo. Per qualche giorno, o anche solo qualche ora, ci si prende una pausa da tutto e tutti. Niente sveglie, lotte con colleghi e parcheggio. E’ arrivato il momento di pensare solo a se stesse. E al proprio aspetto troppo spesso trascurato per mancanza di tempo. Ecco che, dopo aver fatto una bella dormita, è ora di rimettersi in sesto. La domenica, infatti, è il momento ideale per prendersi cura di viso, corpo e capelli. Modalità beauty weekend on.

Beauty weekend: consigli di bellezza

Lavori in corso. Bagno occupato e via, la pelle aspetta solo di essere coccolata tra gommage, creme, scrub e quanto altro possa far arrivare al lunedì sfoggiando una “bella cera”. Come fare? Preziosi, a tale proposito, i suggerimenti impartiti dalla rivista Elle. Bastano infatti piccoli escamotage per prendersi cura del proprio aspetto e sentirsi raggianti sette giorni su sette.

Domenica: l’appuntamento è con se stesse

Fare sport. La bellezza è un insieme di tanti fattori. Sport compreso. La pelle imprigiona le tossine. Trattamenti come il gommage possono sì aiutare a sbarazzarsene ma l’attività fisica è molto più efficace. Lo stretching e lo yoga, ad esempio, sono perfetti. Il risultato? La pelle avrà un aspetto più sano e giovane.

Farsi un bagno. La spa arriva a casa. Si parte con un bel bagno caldo. E’ bene non restare troppo a mollo, quel che basta per eliminare le tossine e addolcire la pelle. Ottimi a tale proposito i sali da bagno e gli oli essenziali. Quali? Si può curiosare tra le tendenze delle star sempre molto attente alla cura della propria immagine.

Madonna, ad esempio, fa tesoro delle foglie di basilico appellandosi alle loro proprietà antiossidanti mentre Staz Lindes è solita mettere qualche goccia di olio d’oliva nell’acqua per coccolare la pelle. Se l’odore non piace, si può optare per l’olio d’argan o quello di mandorle.

E’ l’ora del gommage

Gommage corpo. Esfoliare è la parola chiave. Il trattamento deve riguardare tanto i piedi quanto le gambe, il ventre, le braccia etc. Al fine di rendere il tutto più efficace, vale la pena avvalersi di un guanto di crine naturale insistendo sulle parti più critiche come ginocchia, gomiti e talloni.

Abbondare con la crema idratante. Mai essere parsimoniosi quando c’è da idratare la pelle. Dopo uno scrub, infatti, è bene nutrire la pelle per evitare che si secchi. Quale prodotto scegliere? Ottimo il burro di karité così come l’olio di mandorle e quello al cocco rinomati per le loro proprietà idratanti.

Prendersi cura della pelle del viso. Spesso il viso viene trascurato o meglio non trattato come si dovrebbe. Ci si preoccupa a scegliere i prodotti giusti per il make up, quelli per struccarsi ma anche le maschere meritano le dovute attenzioni. Sono fondamentali al fine di avere una pelle sana. Si inizia con un bel bagno di vapore per poi applicare il prodotto giusto in base al proprio tipo di pelle.

Non solo creme e trattamenti: potere all’acqua

Bere molta acqua. L’acqua viene prima di tutto. La pelle va nutrita anche dall’interno. L’epidermide, infatti, ha bisogno di bere. La famosa make-up artist britannica Lisa Eldridge, attraverso il suo profilo Instagram, ha consigliato ai suoi followers di bere due bei bicchieri d’acqua prima di fare un bagno e un altro una volta uscite dalla vasca. Per rendere il tutto più gradevole vale la pena aggiungere delle foglie di menta, frutti rossi o del limone. Si andrà così a creare un vero e proprio cocktail detox.