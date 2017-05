Bellezza: perché gli uomini sono le nuove donne

Bellezza: gli uomini sono le nuove donne. Lo diciamo parafrasando il nome di una nota pagina satirica di Facebook dove vengono raccolti tutti quei comportamenti, veri o presunti, che raccontano la femminilizzazione del maschio contemporaneo.

Sono finiti infatti i tempi, e menomale, in cui i ruoli tra maschi e femmine erano così separati e definiti. Questo vuol dire che settori prima riservati solamente al femminile, come l’estetica, vedono oggi un’ampia presenza del maschile.

Quindi i comportamenti dei consumatori diventano molto più fluidi tra i generi. Gender-fluid verrebbe da dire. Questo cambiamento investe anche l’estetica. In questo campo infatti gli uomini diventano protagonisti, con un incremento delle cure estetiche e degli interventi volti a migliorare l’aspetto fisico.

Bellezza: gli interventi più richiesti dagli uomini

Così è possibile stilare una lista degli interventi più richiesti e di quelli che solo ora emergono nel settore. Come riporta la versione francese del magazine Grazia, stilando una classifica degli interventi più richiesti.

Al primo posto troviamo la tinta per i capelli. Secondo Olivier Limburg coiffeur del barbiere parigino Edge, il numero di tinture maschili è aumentato di molto negli ultimi anni. D’altronde, il rosso Trump insegna.

Manicure. Secondo Caroline Gentien, co-fondatore del servizio di manicure a domicilio Simone: “Abbiamo alcuni clienti di sesso maschile. I clienti raramente optano per una manicure classica, semplice ed efficace. Quello che piace è la cura personalizzata”.

Depilazione intima. Succede anche questo nelle beauty spa. Secondo Samia, estetista, sarebbero più gli uomini eterosessuali a cercare la ceretta intima. Spesso accampando scuse di comodità rispetto alla prevalenza della componente estetica.

Trucco. Secondo Gregoris Pyrpylis, truccatore di Balmain sarebbero tanti i ritocchi al maschile. Niente di visibile, cose come un colpo di gel nelle sopracciglia per aprire gli occhi, correttore o un po’ di colorante per la pelle.

Quindi gli uomini sono le nuove donne in fatto di cura dell’aspetto fisico. Del genere femminile replicano l’attenzione per l’aspetto esteriore e l’uso delle più moderne tecniche di cura estetica. Benvenuti uomini.