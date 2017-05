Cushioning: voi ce l’avete un piano B?

Letteralmente significa ammortizzatore. Ma cushioning, in amore et similia, viene utilizzato per descrivere un rapporto in cui qualcosa sta andando storto.

Cushioning: un termine in voga da pochi mesi, ma dal significato semplicissimo

Consiste nell’avere un piano B nel momento in cui la relazione non va più. In parole poverissime, si avvia un rapporto con qualcun altro, anche per mesi, contemporaneamente alla storia principale. Il motivo è per assicurarsi di attutire bene il colpo se la coppia dovesse scoppiare, se doveste essere scaricati e via dicendo. Un trucchetto un po’ egoista, diciamocelo, ma sembra funzionare. Per non affrontare il dolore di una potenziale rottura, si trova una persona “cuscinetto” che è lì pronta ad un “atterraggio morbido”.

Questa tendenza si è sviluppata soprattutto tra i ragazzi. Ad esempio esiste nel Regno Unito The Tab, una sorta di network ideata da tre studenti dell’Università di Cambridge nel 2009 come antidoto ai “giorni asciutti” del campus. Tantissimi gli utenti che raccolgono le storie attraverso video e le pubblicano. Raccontando di sé, delle proprie esperienze. E dei propri “cuscinetti”.

Purtroppo ci sono accanto anche altre tendenze un po’ più note, quali ghosting e benching. La prima è quella pratica per cui quando si decide di chiudere una relazione, lo si fa in modo improvvisa e senza lasciare alcuna traccia di sé. La seconda è invece quella tendenza a lasciare in attesa uno o più corteggiatori. Lo scopo è quello di far salire la tensione emotiva e l’autostima. Tutte queste mode sono fomentate dal web, dalle chat e dai social network. Evviva l’amore, no?!