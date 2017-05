Etno mood: le calzature tra frange, pompom e patchwork

E’ una delle tendenze più calde dell’anno, anche se a dire il vero non c’è stagione che in un modo o l’altro non lo contempli. Parliamo di etno mood, una definizione forse un po’ generica ma universalmente nota per definire quella tendenza della moda (e dell’arredamento) di prendere dettagli stilistici da culture e tradizioni lontane da quelle europee-occidentali. Stampe che ricordano i paesi dell’Africa Subsahariana, capi presi al Maghreb o al Medio Oriente. Decorazioni che evocano l’India, tessuti e ornamenti presi dalla Cina, o dal Giappone. E ancora, i colori e le applicazioni dell’America Meridionale e Centrale.

Ogni anno una destinazione geografica prende il sopravvento in passerella. Ma a pensarci bene, sono state le controculture giovanili degli anni ’60 a portare per prime nella quotidianità le reminiscenze stilistiche di popoli lontani. Proprio per rompere con gli schemi classici ed Europeo-centrici. Riflessioni a parte, questa primavera estate sono state molte le maison che hanno impresso l’etno mood alle loro collezioni. Su abiti e accessori. Gucci, Emporio Armani, Etro, Balenciaga, Alberta Ferretti.

Etno mood nelle calzature

Ma anche il mondo delle scarpe si è particolarmente innamorato delle evocazioni etniche. Santoni per esempio ha dato vita a quattro varianti di questo tema. Le atmosfere dell’Africa hanno ispirato una mini collezione dall’appeal impeccabile. Si tratta della monk con doppia fibbia, le stringate d’ispirazione maschile, le décolleté open toe con chiusure in metallo e i sandali intrecciati. Quattro tipologie di calzature di ispirazione etno-chic, accomunate dalla lavorazione di punta. Il vitello naturale è caratterizzato da lavorazioni patchwork, inserti, forature ad hoc e nuance a contrasto. Il risultato sono delle vere e proprie opere d’arte, sintesi della sapienza artigianale di casa Santoni.

In casa Gioseppo, è la linea Black&Gold Collection a rievocare l’Africa. Il brand spagnolo ha realizzato una collezione il cui leit motiv sono il nero e l’oro. Combinazione vincente che si ritrova su sandali, sabot e borse. Il magnetismo di queste due nuance viene ‘sdrammatizzato’ con pompon, frange o perline, perché la linea si ispira ai colori caldi della terra, e all’immaginario dei guerrieri tribali.