Ginza, il Made in Italy conquista l’Oriente

Oltre a Parigi, Milano e New York, una delle indiscusse capitali della moda è Tokyo. Ginza è la zona prediletta per lo shopping: è qui che sono di casa le più illustri boutique di fama mondiale. Non potevano mancare i grandi nomi del Made in Italy pronti a raggiungere i più alti livelli del mercato asiatico.

Il Made in Italy sbarca a Ginza

A sbarcare in Oriente è stata anche Venini. La storica vetreria, punto di riferimento internazionale nel panorama del vetro artistico, dopo Milano, Venezia e Murano ha allargato gli orizzonti lasciandosi ispirare dalla tradizione estetica e culturale del Giappone. Ebbene sì, ha inaugurato un flagship store al piano terra del Ginza Six. Si tratta del più grande mall di Tokyo. Un vero e proprio tempio del lusso che ha aperto i battenti lo scorso 20 aprile 2017.

Shopping di lusso al Ginza Six

All’interno del mega store curato da Yoshio Taniguchi, noto per l’ampliamento del MoMA di New York, ad attendere sono ben 19 piani e 47mila metri quadrati di shopping. Si spazia dai più grandi nomi del fashion a quelli del beauty e lifestyle. Ce n’è per tutti.

Venini da Murano a Tokyo

Per quel che concerne Venini, gli spazi dello store, sospesi tra antico e moderno, rimandano a un salone veneziano. Nulla infatti è stato lasciato al caso: dai tendaggi realizzati con preziosi broccati veneziani agli specchi, tutto è stato scelto con estrema cura, tanto nelle forme quanto nei colori, al fine di rendere giustizia ai protagonisti di casa, capolavori in vetro soffiato e lavorato a mano.

Damiani conquista il mercato giapponese

Non è tutto. Il Ginza Six ha spalancato le porte anche a Damiani, ambasciatore della gioielleria Made in Italy, un nome all’altezza del contesto. In tutto e per tutto. Il punto vendita, facendo leva sul connubio tra architettura e artigianalità, invita a vivere una rivoluzionaria shopping experience all’insegna del lusso.

Ad esaltare il fascino delle collezioni esposte è l’arredo. A spiccare sono materiali pregiati e rilassanti toni cromatici che contribuiscono a rendere ogni permanenza memorabile. “Il Ginza Six rappresenta un importante traguardo per Damiani: questo luogo di design, che sicuramente attirerà visitatori da tutto il mondo, interpreta, infatti, una nuova concezione dell’esperienza dello shopping di lusso. Il design e l’architettura diventano uno straordinario veicolo per mettere in luce i valori di artigianalità e creatività su cui si fondano marchi come Damiani e Venini”- ha dichiara Guido Damiani, presidente del gruppo Damiani.