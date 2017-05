Sicurezza in auto: mai bambini senza seggiolino

Viaggiare è bellissimo, ma farlo in maniera intelligente è indispensabile. Per questo la sicurezza in auto viene al primo posto

L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA IN AUTO

Quando si viaggia con tutta la famiglia, la scelta del giusto seggiolino per bambini è fondamentale per la sicurezza in auto. Così come le cinture per gli adulti, il seggiolino ben allacciato è un salvavita indispensabile nel malaugurato caso di incidente. Purtroppo però, molti genitori tendono a trascurare e a sottovalutare l’importanza di questo accessorio. Non c’è nulla di più sbagliato, perché va utilizzato sempre, anche per tragitti brevi. Ecco perché, alla vigilia delle vacanze, è bene ricordare gli errori più frequenti che vengono compiuti in automobile.

GLI ERRORI DA EVITARE PER LA SICUREZZA IN AUTO

Tutti i genitori dovrebbero evitare di commettere alcuni errori che, in caso di incidente, potrebbero determinare conseguenze tragiche. A fornire una lista dei più frequenti è la Cybex, azienda tedesca che pone la sicurezza in auto proprio alla base della sua filosofia. I seggiolini auto del marchio hanno infatti superato anno dopo anno i test a livello europeo, garantendo alti standard. Il primo degli errori da evitare è quello di tenere i bambini in braccio durante il viaggio. In caso di incidente, il piccolo verrà strappato dalle braccia. Sbagliato anche allacciarsi insieme al bambino con la stessa cintura di sicurezza. La cintura non si trova nella posizione ideale e quindi perde la sua funzione primaria.

E’ assolutamente sconsigliato non stringere a sufficienza le cinture del bambino. Così come posizionare il bambino nella navicella sul sedile posteriore. In caso di uno scontro frontale, il bambino sarà sollevato dalla navicella e catapultato in avanti.

ALTRI ERRORI DA NON COMMETTERE PER GARANTIRE LA SICUREZZA IN AUTO

Gli altri sbagli che spesso si commettono, ma che bisogna assolutamente evitare sono i seguenti. Non usare nessun sistema di ritenuta per il bambino, poiché anche alle più basse velocità un incidente più essere fatale. Lasciare l’airbag anteriore attivato. (Installare i seggiolini per neonati detti “ovetti” sul sedile passeggero anteriore con l’airbag frontale attivato è molto pericoloso. In caso di incidente si possono verificare gravi traumi.) Installare il seggiolino Gruppo 0+ nel senso di marcia. (Uno scontro frontale può provocare la rottura del collo del bambino). Installare il seggiolino in modo errato. Come regola generale, più è stretto il collegamento fra il seggiolino ed il veicolo, maggiore è la protezione offerta. Usare il seggiolino in modo improprio. Un seggiolino in qualsiasi modo modificato, con parti mancanti o alterate, non può più garantire la sicurezza in auto del bambino. Le parti mancanti possono anche portare a conseguenze mortali. Anche una semplice vite mancante è sufficiente a provocare una rottura in caso di impatto.

Queste sono semplici regole da seguire per garantire la massima sicurezza dei bambini. Oltre, naturalmente, anche alla necessità di scegliere sempre il seggiolino corretto a seconda dell’età e del peso del bambino.