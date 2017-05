Torta di nespole: la ricetta del dolce fruttato

La torta di nespole è un dolce dal profumo fruttato dove le nespole vengono inglobate teneramente nell’impasto del dessert fragrante. Si tratta di uno di quei dessert dove le calorie sono basse, ma il gusto non ne risente. Altro aspetto importante da non sottovalutare è il valore scenografico del dolce, che si presenta come torta dal profilo naturale e leggero.

La nespola ha un sapore delicato che non è troppo invasivo al palato. Per questo il suo gusto si mescola bene con l’impasto e ne assorbe il livello di dolcezza senza esagerazioni.

Ecco la ricetta suggerita dal blog Giallo Zafferano.

Uova (medie) 6, farina 00 450 g, zucchero 210 g, olio di semi 80 g, nespole 220 g, latte intero 100 g, lievito in polvere per dolci 14 g, cannella in polvere 1 pizzico. Per la decorazione: 7 nespole.

Iniziate separando i tuorli dagli albumi. Tenete gli albumi da parte e versate i tuorli in una planetaria. Aggiungete quindi nella planetaria 1/3 dello zucchero e montare l’impasto con le fruste. Prendete ora i 220 g di nespole e tagliatele a metà.

Torta di nespole: la ricetta

Liberatevi di noccioli e buccia con l’aiuto di un coltellino. Ora ponetele in un contenitore dai bordi alti e frullatele con un frullatore ad immersione fino ad ottenere una purea omogenea e cremosa. Quindi versate la purea di nespole nella planetaria e continuate a montare gli ingredienti con le fruste.

A questo punto procedete setacciando in una ciotola la farina e il lievito, poi unite anche la cannella. Aggiungete quindi le polveri, un cucchiaio per volta, all’impasto nella planetaria. Aggiungete anche il latte.

Infine, sempre continuando a far andare le fruste, aggiungete anche l’olio di semi a filo. Potete trasferire l’impasto in una ciotola. Dopodiché prendete una ciotola perfettamente pulita (o la stessa tazza della planetaria dotata di fruste pulite anch’esse) e versatevi gli albumi, a temperatura ambiente. Montateli con le fruste.

Unite le uova montate con lo zucchero all’impasto che avete ottenuto nella planetaria. Quindi foderate con la carta forno una tortiera di 25 cm di diametro e munita di cerniera. Versatevi il composto che avete ottenuto e livellatelo aiutandovi con una spatola affinché la cottura risulti uniforme.

Prendete le nespole per la decorazione e tagliatele a metà, privatele dei semi e disponetele a formare cerchi concentrici sulla superficie della torta per decorarla. Quindi infornate a forno preriscaldato in modalità ventilata a 170°C per 40 minuti (oppure in modalità statica a 190°C per 50 minuti) (17). Quindi estraete la torta di nespole e disponetela su una gratella, per farla raffreddare completamente a temperatura ambiente e gustate.