Buona la Luna di oggi, che naviga in un cielo per voi davvero splendente, se si eccettua Mercurio ora dissonante: funzioneranno bene le capacità intuitive, meno brillanti quelle logiche ed espressive. In amore vi esprimerete al meglio attraverso i sensi, sul lavoro attraverso i fatti

colore: Azzurro Opalino

DJ Snake, Let me love you