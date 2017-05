Beauty tips: ogni età ha la sua bellezza

“La bellezza è la migliore lettera di raccomandazione” – diceva Aristotele. Quale donna non ha a cuore la propria immagine? Sbagliare è però cosa molto frequente. Mai sottovalutare l’importanza delle beauty tips impartite dagli esperti. I quotidiani rituali di bellezza, se realizzati con i prodotti giusti e nella maniera più appropriata, possono aiutare a mantenere sana e giovane la pelle, tanto quella del viso quanto quella del corpo.

Beauty tips per valorizzarsi

E’ fondamentale utilizzare prodotti diversi a 20, 30, 40 o più anni. Ogni decade porta ad avere esigenze diverse. Parola all’esperta, la dermatologa Erin Holohan che ha condiviso con il Daily Mail preziose beauty tips al fine di rassicurare le donne rivelando loro come avere un aspetto impeccabile. Sempre e comunque.

Cosa fare a 20 anni

Regola numero uno bere tanta acqua. La Dott.ssa Holohan raccomanda inoltre alle giovani donne di prestare attenzione al fumo. “Se una donna fuma la pelle è grigia”. Non è tutto. Sarebbe cosa buona e giusta non sottovalutare il momento doccia. Meglio prediligere l’uso di acqua tiepida. Il calore asciuga i capelli e la pelle. “Provare a lavare i capelli meno frequentemente per conservare anche gli oli“- ha poi aggiunto. Mai dimenticare, inoltre, di idratare le mani e il collo prediligendo, per quel che concerne il make up, trucchi a base di oli.

Cosa fare a 30 anni

Secondo la Holohan, un regolare consumo di acqua diventa ancora più importante quando le donne raggiungono la soglia dei 30 anni. “Quando le ragazze cominciano a vedere i primi segni sul volto, spesso si rivolgono al botox ma talvolta lo fanno troppo presto“. Come si dice, prevenire è meglio che curare. Non è dunque necessario il bisturi. “Lo skincare è importante. La perdita di umidità può portare alla formazione delle rughe e ciò può essere corretto“. Anche l’alimentazione conta. “Le occhiaie possono essere causate da una dieta povera. Mangiare sano e dormire a sufficienza può fare la differenza”. Occhio al consumo di zucchero e caffè. Meglio limitarsi.

Cosa fare a 40 anni

Una volta raggiunta la soglia dei 40 anni, le donne sono invitate a prestare massima attenzione alla beauty routine. Per quel che concerne il make up, occhio a cosa si usa. “Un fondotinta liquido è preferibile. Il trucco opaco può disidratare la pelle e accentuare i segni di cedimento “. A minacciare la propria bellezza possono essere vizi come il fumo e l’alcol. Fatta eccezione per il vino rosso. Meglio ancora se si tratta di un Cabernet Sauvignon in quanto contiene la più alta concentrazione di antiossidanti. La Holohan raccomanda inoltre di assumere la vitamina A e, al fine di avere una pelle brillante e idratata, invita a fare attività fisica. Il sudore permette di eliminare le tossine, ma non è tutto. “L’esercizio è importante. Aiuta a migliorare la circolazione sanguigna che, portando più ossigeno alla pelle, la illumina di uno splendido bagliore“- ha detto la dermatologa.

Avere 50 e più anni

Le donne di 50 anni e più anni dovrebbero trattare la pelle con i guanti scegliendo prodotti idratanti di alta qualità. E’ bene inoltre prestare massima attenzione alle labbra utilizzando un balsamo sotto al rossetto per migliorare l’aspetto della bocca. Al fine di rendere un sorriso smagliante, si potrebbe provare lo sbiancamento dei denti visto che, a quest’età, sono spesso ingialliti. Oltre ad avvalersi di creme idratanti, l’esperta invita a provare trattamenti ad hoc come la Dracula Terapia e il laser per rigenerare la pelle in modo naturale e sano. Infine, per una manicure a regola d’arte, è bene giocare d’astuzia e scegliere uno smalto dai toni scuri. Le mani appariranno più giovani.