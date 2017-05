Gambe: strumento di seduzione per eccellenza

Gambe: strumento di seduzione, sinonimo di femminilità. Chi pensa che il lato B sia la parte del corpo che più colpisce di una donna, sbaglia di grosso. Così come avveniva nei primi del ‘900, quando a far impazzire i maschietti era una caviglia scoperta, anche oggi le gambe affusolate riscuotono gran successo.

Lunghe e ben curate, per ben 7 uomini su 10 (71%) sono lo strumento seduttivo per eccellenza in una donna. Le gambe battono gli occhi (68%) e il seno (64%). È quanto emerge da uno studio condotto da Osservatorio Esthelogue per Icoone Laser. Ma cellulite e inestetismi possono rendere la vita difficile al gentil sesso che ricorre sempre più a trattamenti tecnologici. Tra le soluzioni più innovative spicca il trattamento Icoone con cui migliorare la texture del tessuto ridando anche elasticità alla pelle.

Gambe: meglio averne cura

Ma quali sono i principali nemici che minacciano questo importante strumento di seduzione femminile? In primis la cellulite (87%), insieme ai capillari rotti (69%). E se le donne puntano soprattutto su attività fisica (75%) e alimentazione sana (71%) per mantenere le loro gambe perfette, un esperto su 2 (52%) consiglia di utilizzare anche trattamenti tecnologici di ultima generazione nel campo estetico. È quanto emerge da uno studio condotto da Osservatorio Esthelogue per Icoone Laser del Gruppo El.En. che da oltre trent’anni produce tecnologie laser per la medicina, la dermatologia e la chirurgia.

Lo studio è stato condotto su circa 2.500 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate. E su un panel di 30 esperti di psicologia e fisioterapia, per scoprire quali sono i principali strumenti di seduzione delle donne.

Gambe: gioielli da preservare con trattamenti e (giusta) attività fisica

Dietro alla cellulite si può nascondere un’insufficienza linfatica, un’insufficienza di microcircolo e persino un’insufficienza venosa. Il trattamento Icoone Laser migliora le problematiche di natura microcircolatoria e di rilassamento cutaneo legato ad una condizione di invecchiamento. Questo perché laddove c’è un’insufficienza di microcircolo, c’è anche un precoce invecchiamento della cute.

Anche l’attività fisica è molto importante, ma non bisogna esagerare. Molte donne che tendono a sovraccaricare il lavoro muscolare non si rendono conto che quel lavoro causa una maggiore produzione di cellulite. Risultato: gambe più brutte. Nella classifica stilata da Osservatorio Esthelogue, le gambe sono senza dubbio la parte del corpo femminile che più piace.

A seguire gli occhi (68%) che parlano ed esprimono emozioni, ma soprattutto fanno capire quello che vogliono. Il seno (65%) arriva a sorpresa alla terza posizione, seguita dal lato B (62%), apprezzato e osservato da 6 uomini su 10. Ma perché le gambe sono così apprezzate? Per il 45% degli uomini rappresentano la massima espressione dell’erotismo. Ma anche eleganza. Per altri (27%) richiamano stile e charme sempre più rari in questa società contraddistinta da ostentazione ed eccessi.

Gambe regine di seduzione: “esercizi” quotidiani

Come affrontare l’insorgere di inestetismi? Anche in questo caso compare una classifica: per il 65% delle donne il primo passo è quello di evitare gli eccessi (78%). Stop a fumo (54%), alcol (52%) e aperitivi a base di patatine (45%). O la comodità di ascensori (32%) e scale mobili (27%). Una soluzione per restare in forma rimane la palestra (75%), dove seguire un piano di esercizi mirato e continuativo. Senza dimenticare l’abbinamento con un regime alimentare controllato e bilanciato (71%), ricco di proteine (65%), ferro (62%) e vitamina C (53%). Secondo gli esperti, per mantenere le gambe giovani e in forma non bastano solo dieta e sport.

Ottimi i risultati ottenuti con trattamenti tecnologici di ultima generazione (52%). Tra i più diffusi è il sistema brevettato Icoone Laser che prevede il trattamento tecnologico a massaggio e a led. I risultati sono migliori circolazione (71%), tonicità cutanea (62%) e del grado di ritenzione idrica (55%). Il trattamento è ancora più efficace in presenza di un danno vascolare che causa gonfiori (58%) e diminuisce l’elasticità cutanea (55%).

La classifica delle gambe più belle

Gli italiani non hanno dubbi, quelle più sexy del mondo sono di Gisele Bündchen (52%). Al secondo posto invece si classifica Naomi Campbell (45%). Medaglia di bronzo per la cantante Christina Aguilera (38%) le cui gambe sono state giudicate tra le migliori del mondo della musica dalla rivista Sun. Chiudono la top 5 Julia Roberts (27%) e la top model brasiliana Adriana Lima (23%).