Venere e Luna in doppio trigono donano la giusta dose di amabilità per iniziare una settimana all’insegna dell’empatia, nei contatti di lavoro come in quelli affettivi. Giornata appassionante dove saprete tenere a bada anche l’ostilità di Marte. Prendetevi piacevoli pause di relax tra un impegno e l’altro

colore: Oro Rosa

Erik Satie, Je te veux