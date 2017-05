Marte vi rifornisce di energie potenti e, proprio per questo, il cielo vi invita all’azione, alla decisionalità anche azzardata, visto che ora le idee di fanno più chiare, anche in tema di sentimenti, dove si sbloccano situazioni complicate e si stemperano i conflitti. Venere sta per concludere le sue ostilità

colore: Smeraldo

David Bowie, Where are we now?