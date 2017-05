Dodici partner per me posson bastare

E’ la classica domanda che non si dovrebbe fare quando si inizia una storia. Ossia, “con quanti partner sei stato a letto?”. Che la domanda venga rivolta a un uomo o a una donna, poco cambia. E l’imbarazzo può essere davvero tanto. In un caso del genere, infatti, la risposta che potreste dare potrebbe essere comunque quella sbagliata. Qualsiasi essa sia. Apparire troppo aperti o poco disponibili, sinceri o bugiardi, una reazione spiacevole è una condizione da cui non si può scappare. Ma la risposta ve la diamo noi.

Dodici: questo il numero ideale di partner sessuali da avere in una vita

Lo dice un sondaggio svolto dal sito ‘illicitEncounters.com’ (‘Incontri illeciti’), uno dei più frequentati siti di incontri extraconiugali della Gran Bretagna. E’ il numero che indica una persona avventurosa, libera, esperta. Anche se appena 18 mesi fa il numero fissato, sempre dagli stessi, era di dieci. Segno che ci stiamo, sempre più velocemente, aprendo mentalmente?

Per entrambi i sessi invece il limite massimo è 19. Oltrepassando questo confine potrebbe anche rivelarsi letale. Si potrebbe apparire come una persona egoista, superficiale, pretenziosa. Fortunatamente non capita sempre di imbattersi in qualcuno che voglia acquisire questo dato. Solo il 45% delle donne intervistate vogliono conoscere il numero dei partner sessuali dell’uomo. Mentre ben il 53% dei maschietti vuole essere tenuto informato.

Dieci anni fa, invece, un’indagine condotta in 26 Paesi su commissione della Durex stabiliva il numero magico in 13 partner per gli uomini, 7 per le donne. Uno studio del 2005, firmato dalla psicologa Norman Brown della University of Alberta, riportava invece che gli uomini hanno una media di 31 partner, le donne di 9. Ma sottolineava anche che, indipendentemente dal sesso, la risposta non era mai sincera.

La sessuologa Tracey Cox, infine, osservava che gli uomini esagerano perché vogliono sentirsi più “potenti”. Mentre le donne abbassano la cifra per apparire il più possibile “immacolate”. Di quanto? “Gli uomini, di solito, moltiplicano per due il numero delle loro partner sessuali, mentre le donne lo dividono per tre”. Credete possa essere vero?