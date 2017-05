Finale di Champions: come viverla al meglio

La Finale di Champions League si avvicina e in molti sognano Cardiff: ecco alcuni consigli per la trasferta

La finale di Champions League è in programma il 3 giugno 2017 e vede i Bianconeri volare a Cardiff. Per i veri appassionati che hanno voglia di seguire il grande evento anche in trasferta arrivano i preziosi consigli di volagratis.com.

IN TRASFERTA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Sulla strada per la vittoria bianconera c’è il Real Madrid di Zinedine Zidane. E il tappeto verde dove andrà in scena lo spettacolo è il Millennium Stadium nella splendida capitale del Galles. Purtroppo i prezzi dei pochissimi voli rimasti disponibili su Cardiff sono troppo alti. Niente paura. Volagratis propone due possibili alternative. La prima è un volo su Londra+ treno. La capitale britannica dista circa 2 ore da Cardiff. Biglietti a/r nelle 24 ore, da/per tutte le stazioni di Londra e Cardiff a partire da 90 € circa su National Rail Enquires. La seconda alternativa è un volo su Birmingham + treno. Anche in questo caso il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Biglietti a/r nelle 24 ore, da/per tutte le stazioni di Birmingham e Cardiff a partire da 68 € circa su National Rail Enquires.

COME VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS SENZA BIGLIETTO

Per chi non ha un biglietto per lo stadio o per quanti vogliono respirare il clima pre e post partita nei migliori locali sportivi della città si segnalano diversi luoghi. Come il The Bunker di Saint Mary Street, uno sport bar ad appena tre minuti a piedi dalla stazione centrale di Cardiff. Punto di raduno ideale dei tifosi prima, durante e dopo la partita. Il The Three Rivers, a Greyfriar’s Road, celebre perché offre una pinta di birra artigianale ogni volta che si acquista un hamburger. Il The Cayo Arms di Cathedral Road è a pochi passi dal centro città. Oltre a servire del buon cibo, trasmette tutti i giorni partite sui suoi numerosi televisori.

All’Owain Glyndwr di St John’s Street si intonano le note della propria squadra del cuore. Birra economica, sport live, biliardo e fremette al The Queen’s Vaults, a 10 minuti a piedi da Queen Street Station. Volagratis consiglia anche alcuni comportamenti da evitare. Dall’imitare l’accento britannico a dare due baci come saluto. Dal saltare la fila ad offendere la Famiglia Reale. Da confondere la cultura americana con quella inglese. Meglio comportarsi bene anche in trasferta.