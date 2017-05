Avete a disposizione energie fisiche intense e un fascino personale davvero malandrino, di contro la Luna e Mercurio in quadratura dispettosa non favoriscono la lucidità mentale: funzionate molto meglio in modalità ‘animale’, attraverso la percezione dei sensi , non certo della ragione…

colore: Giallo Savana

David Bowie, Where are we now?