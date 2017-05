iStock A sud-est di Bali sorge l’isola incontaminata di Nusa Penida, con una superficie di poco superiore ai 200 km². Ancora esclusa dagli itinerari più turistici, l’isola è un autentico paradiso per gli amanti delle immersioni e le scogliere a picco sulle acque cristalline sono la cornice perfetta per scatti a 360 gradi davvero mozzafiato. Prezzo medio per un volo a/r per Denpasar nel 2017: 672 €

iStock Definito “il Grand Canyon della Thailandia”, il Sam Phan Bok è un canyon situato nei pressi del fiume Mekong: il sito è visitabile solo nella stagione secca (dicembre–maggio) poiché, durante la stagione delle piogge, il livello del fiume si alza e copre le pietre e le cavità spettacolari dalle forme particolari che, in alcuni casi, ricordano animali o personaggi dei cartoni animati. Prezzo medio per un volo a/r per Bangkok nel 2017: 491 €

iStock Parlando di canyon, non è possibile non menzionare l’Arizona, che ospita, tra gli altri, il Grand Canyon e l’Antelope Canyon. Da non perdere anche Horseshoe Bend, un incredibile meandro del fiume Colorado a forma di ferro di cavallo: i giochi creati dalla luce che rimbalza dalla superficie dell’acqua al deserto circostante sfidano i viaggiatori a immortalarli con uno scatto panoramico. Prezzo medio per un volo a/r per Phoenix in 2017: 616 €

iStock Il Masoala National Park è la più grande area naturale protetta del Madagascar, caratterizzata da splendide spiagge, una vegetazione lussureggiante e una fauna variegata: è facile che, in qualche scatto a 360 gradi, faccia capolino uno dei numerosi lemuri che vivono nel parco. Prezzo medio per un volo a/r per Antananarivo nel 2017: 640 €

iStock La Piazza Rossa, che separa il Cremlino dallo storico quartiere di Kitaj-gorodè, è uno dei simboli di Mosca e, con una superficie di oltre 74.800 m2, una delle piazze più estese del mondo: qui, da dove partono le strade principali della capitale, si ha davvero la sensazione di essere al centro della Madre Russia. Prezzo medio per un volo a/r per Mosca nel 2017: 187 €

iStock Uno dei punti più scenografici delle Montagne Rocciose canadesi è sicuramente il Moraine Lake, lago glaciale che sorge a oltre 1.880 metri di altitudine, circondato da dieci picchi montuosi. L’escursione garantisce grandi soddisfazioni sia agli amanti del trekking che agli appassionati di fotografia. Prezzo medio per un volo a/r per Calgary nel 2017: 695 €

iStock Il faro di Lindesnes, il più antico in Norvegia, rappresenta il punto più meridionale della Penisola Scandinava e, dalla cima, è possibile ammirare il suggestivo panorama costiero e la natura selvaggia. Prezzo medio per un volo a/r per Oslo nel 2017: 131 €

iStock Le coloratissime case di Burano che si affacciano sui canali e sulla laguna veneziana si prestano perfettamente a essere immortalate in vivacissimi scatti a 360 gradi. E certamente anche un po’ di shopping a caccia dei pizzi tipici dell’isola contribuirà a rendere la visita ancora più piacevole. Prezzo medio per un volo a/r per Venezia nel 2017: 92 €

iStock Patrimonio dell’umanità e una delle sette meraviglie del mondo moderno, Machu Picchu è il più importante sito archeologico Inca, carico di mistero e indiscutibile fascino, in grado di lasciare a bocca aperta milioni di viaggiatori con le sue imponenti rovine e la vista mozzafiato sulla valle dell'Urubamba. Prezzo medio per un volo a/r per Lima nel 2017: 758 €