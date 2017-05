L’INGREDIENTE Il basilico è una pianta aromatica originaria dell’India. Il suo nome deriva dal latino “basilicum” e dal greco “basilikon phyton” che significa “pianta regale e maestosa”. Ma “basileus” significa anche re. La pianta presenta fibre, acqua, proteine e zuccheri, oltre a minerali (calcio, ferro, fosforo, magnesio, manganese rame, potassio, sodio e zinco) e vitamine (vitamina A, vitamina B di cui niacina, tiamina e riboflavina, vitamina C o acido ascorbico e vitamina E). Notevole l’azione nei confronti di malattie respiratorie quali raffreddore, asma, tossa e bronchite. Molte anche le proprietà antinfiammatorie, grazie all’eugenolo, la sostanza responsabile del caratteristico aroma. Ma si sottolinea il suo contributo anche sul benessere del sistema nervoso e per contrastare insonnia, ansia e stress.

LA RICETTA Panzanella toscana con gelato al basilico

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Pane 100 gr, datterini 100 gr, cipolla di Tropea 20 gr, capperi 10 gr, sedano 30 gr, olive nere 20 gr, olio evo 80 gr, foglie di basilico 4 pz, origano 5 gr, sale e pepe qb, aglio uno spicchio. Per il gelato: basilico 3 mazzi, latte di soia 500 gr. Da aggiungere: pomodorini semisecchi 4 pz, tabasco 2 gocce.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 90 minuti

LO SVOLGIMENTO Prendere il pane raffermo e tagliarlo a cubetti. Infornare a 170° fino alla colorazione con olio, aglio in camicia schiacciato, un pizzico di sale, timo, erba cipollina, rosmarino e origano. Dissalare i capperi in acqua per il tempo necessario. Mondare e tagliare a brunoise il sedano e la cipolla di Tropea. Lavare e tagliare il pomodoro datterino a cubetti. Condirlo con le erbette restanti, cipolla, sedano, capperi e olive tagliate. Aggiustare di olio e sale.

Per il gelato: frullare il basilico con il latte di soia, passare al chinois e inserire il composto in abbattitore. Una volta congelato passare al paco jet per renderlo cremoso. Conservare in freezer fino all’utilizzo.

IMPIATTAMENTO Mescolare il pane ai pomodorini e inserirlo nel coppa pasta posizionato al centro di un piatto. Guarnire con foglioline di basilico o con pallina di gelato.

LA FIRMA DELLA RICETTA: Il Margutta Veggy Food & Art, la culla del gusto dal 1979, nel rispetto di natura e ambiente. Locale di Tina e Claudio Vannini, racconta una storia di trentacinque anni di ottima cucina vegetariana accompagnata dall’amore per arte, musica e colori. Si trova in via Margutta 118, nel cuore del centro storico di Roma.