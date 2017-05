Luna e Mercurio in secca opposizione ostacolano un approccio esplicito nella risoluzione delle questioni sospese: faticose le relazioni interpersonali, che richiedono sforzi supplementari in termini di chiarezza. In questi due giorni sarà forte il desiderio di tacere. E non è detto che sia un male…

colore: Nuvola Bianca

David Bowie, Where are we now?