Tech beachwear, innovazione nei costumi da bagno

Se la lingerie ha ufficialmente intrapreso il percorso del comfort, dei reggiseni senza ferretto, delle cuciture che non si sentono e della portabilità estrema, non poteva il beachwear esimersi dal proporre una ricerca che coniugasse stile e tecnologia. Per realizzare costumi da bagno glamour ma anche innovativi dal punto di vista della comodità. Tech beachwear, ma con stile. Non parliamo di capi per il nuoto agonistico, ma veri e propri modelli da sfoggiare sulle spiagge e nelle piscine dell’estate 2017.

Silicone e stampa 3d per il tech beachwear

In casa Wolford nasce la Swim Line della collezione Beachwear, linea che si avvale della morbidezza del silicone. La linea di tech beachwear si contraddistingue per la straordinaria innovazione che Wolford applica qui come nella lingerie. Si tratta di sottili linee di silicone stampate in 3D sul materiale. Grazie ad esse, non serve l’elastico che spesso costituisce l’elemento meno confortevole di un costume da bagno. Allo stesso tempo garantiscono la tenuta e modellano la figura, mentre formano un bordo sottile che sorregge.

Il pezzo superiore del bikini aderisce senza cuciture, mentre il body modella la silhouette femminile. Ecco che il beachwear della linea Swim Line diventa una seconda pelle. Che non dimentica l’importanza dell’estetica: tra i modelli push up, tanga, body, bustier. I colori vertono su un’elegante palette rossa, nera o blu.

Sull’onda della tendenza athleisure

Quella che spesso viene definita ‘sporty chic’ ovvero la tendenza a mescolare capi appartenenti al mondo dello sport con gli elementi più eleganti dell’abbigliamento contagia anche il marchio tedesco Watercult. Disegnato dalla regina del beachwear Maryan Mehlhorn, sull’onda della tendenza athleisure nasce Scubanauts. Si tratta di un costume da bagno tecnico, che cita lo snorkeling, ma con un alto contenuto glamour. Adatto alla spa come allo sport acquatico estremo. Il tessuto, italiano, garantisce una rapida asciugatura, la resistenza ai raggi UV, al sale, al cloro e alle creme abbronzanti. Grazie alla spalmatura in bronzo risulta più idrodinamico e allo stesso tempo accresce il fattore glamour. Scubanauts è leggero e piacevole sulla pelle, ed è disponibile nella versione intero oppure bikini con bra incrociato sulle spalle.