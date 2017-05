Vino bianco: mai ubriacare la pelle. I rischi

A chi non piace concedersi un bel bicchiere di vino bianco a fine giornata? Un buon calice permette di rilassarsi e godersi al meglio un momento di convivialità con i propri cari. A quanto pare si tratta di un’abitudine sbagliata. Stando a quanto riporta la rivista Elle, il vino bianco rappresenterebbe una minaccia per la salute, e la bellezza, della propria pelle. Il tutto è scientificamente provato.

Il vino bianco minaccia la pelle

Ebbene sì, chi vuole avere un aspetto sano, deve curare l’alimentazione. Oltre a prestare massima attenzione all’utilizzo di zucchero e sale, anche il vino bianco è da aggiungere alla lista dei nemici della pelle. Lo ha dimostrato una ricerca condotta dagli studiosi della Brown University (Rhode Island, Usa) e pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatologyle.

L’alcol e la rosacea: il nesso

I dermatologi, guidati da Wen-Qing, hanno analizzato i dati clinici di più di 83.000 donne in un arco di tempo compreso tra il 1991 e il 2005. L’obiettivo? Monitorare lo stato della pelle a seguito del consumo di alcol. Cosa è emerso? Stando a quanto hanno spiegato i ricercatori, l’alcol favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni ergo l’irritazione e l’arrossamento della cute. 5000 soggetti, infatti, si sono ritrovati a fare i conti con la rosacea cronica, una malattia della pelle responsabile di irritazioni e arrossamenti che riguardano le aree centrali del viso come guance, naso, fronte e mento.

Lo studio

Superando i 5 bicchieri a settimana il rischio aumenta del 49 % mentre, limitandosi a 3, la percentuale scende al 14%. Attenzione dunque alle uscite mondane. Tra aperitivi e cene fuori sarebbe meglio non alzare troppo il gomito. L’alcol può mettere a repentaglio la salute e l’aspetto del proprio viso. Come si dice, donna avvisata mezza salvata. In alternativa, si può optare per un cocktail fruttato. Una soluzione fresca soprattutto in vista della bella e calda stagione.