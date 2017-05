Baffetti e depilazione: verità e falsi miti

Come sbarazzarsi dell’antiestetica peluria sul labbro superiore? Ecco gli errori da evitare e le tecniche vincenti per fare piazza pulita

In vista dell’estate è aperta la caccia al pelo. La depilazione non riguarda solo gambe e inguine. “Donna baffuta sempre piaciuta” – recita un vecchio detto popolare. Non è proprio così. I baffetti, in realtà, sono antiestetici e rappresentano un incubo per molte donne. Quando però si tratta di depilare il labbro superiore, spesso le donne si trovano in difficoltà. Avvalersi della tecnica giusta è importante in quanto la zona in questione è piuttosto delicata.

Depilazione baffetti: consigli

A fare luce sull’argomento è stata la rivista femminile Marie Claire che ha illuminato d’immenso le donne circa il modo corretto per eliminare i peli superflui. Radersi i baffetti incentiva la ricrescita? Questa è una delle domande più comuni che rimbomba nella testa di ogni donna. La risposta è no. Tuttavia c’è da dire che, come capita per i peli pubici, avvalendosi del rasoio è inevitabile ritrovarsi a fare i conti con una base più spessa e pungente. Soprattutto al tatto.

Tecnica del filo

Le vie della depilazione sono infinite. E’ possibile radersi avvalendosi di un semplice filo? Ebbene sì. Questa tecnica dal sapore orientale si chiama “Threading“. Permette di estirpare il pelo, con una particolare manualità, dalla radice. Il rito forse può risultare un po’ lungo e noioso ma è decisamente efficace e delicato sulla pelle.

Depilazione laser

La depilazione laser, andando a colpire il bulbo pelifero, lo neutralizza portando all’assottigliamento e al diradamento dei peli. Al fine di sottoporsi al trattamento non bisogna avere i peli lunghi. Anzi. Dovrebbe essere corti. Dal momento che si va a colpire la melanina presente nei peli, esiste però il rischio di depigmentare pelli nere e miste nelle aree trattate.

Non è tutto. La depilazione laser, così come la luce pulsata, può causare il cosiddetto “effetto paradosso”. A causa del calore, infatti, la crescita dei peli può essere accelerata anziché ridotta nelle parti adiacenti alle zone interessate.

Epilazione elettrica

L’epilazione elettrica dei baffi è dolorosa? Ebbene sì. E’ tanto efficace quanto fastidiosa e difficile da sopportare. Al fine di non rendere il trattamento una tortura, vale la pena applicare una crema anestetica sul labbro superiore. D’altronde si sa, chi bella vuole apparire, un poco deve soffrire.