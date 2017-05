Beachwear maschile: boardshort e short

Costumi da bagno per lui. Per surfare sulle onde o tuffarsi nel profondo blu

Alcuni arrivano al ginocchio, in stile boardshort, anni ‘90. Altri sono più corti, come un pantaloncino, uno short in stile Seventies. Il beachwear maschile è anche per la primavera estate 2017 assolutamente dominato dal bermuda. Con novità dal Made in Italy, nuove proposte ultra confortevoli e naturalmente stile, anche al mare.

Beachwear maschile Made in Italy

Nato dall’intuizione di Edoardo Pasolini, il brand Peninsula si propone come nuovo importante elemento nel panorama del beachwear maschile italiano. Il savoir faire del Made in Italy si unisce alla creatività declinandosi in costumi da bagno maschili che utilizzano le più nobili texture e disegnano un’eleganza esclusiva. Si ispira alle acqua più celebri d’Italia la collezione primavera estate 2017. Alle calette e alle baie, alla macchia mediterranea e all’artigianato delle località marittime. Ecco che le maioliche della penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana diventano i pattern della collezione. Mentre i colori intensi rievocano le spiagge, la terra di località iconiche come Stromboli, Capalbio, Capri, l’Isola del Giglio. Il tutto applicato a modelli eleganti dalla perfetta vestibilità, con materiali che si rifanno alla tradizione, come il lino, il cotone, la microfibra. Peninsula Swimwear ama il mare, e si impegna concretamente a difenderlo sostenendo iniziative volte alla pulizia dei mari e al ripopolamento delle principali specie di testuggini del Mediterraneo.

Il mare come stile di vita

Per MC2 Saint Barth la parola d’ordine è Summerwear is a way of life. Uno stile di vita, e difatti il brand pensa a tutta la gamma di abbigliamento mare necessaria a lei e a lui. Per quanto riguarda i costumi, la collezione maschile per la primavera estate 2017 lancia il costume stampato su tessuto Comfort. Si tratta di un materiale altamente tecnico, di rapidissima asciugatura, che garantisce una perfetta vestibilità. Per quanto riguarda lo stile, è lo short anni ’70, una delle icone del brand, a dominare la scena. Un pantaloncino in tessuto Ultraight, sia tinta unita che stampato micro fantasie e fantasie. Lavaggi delavé tinta unita e ricamati. Il colore indaco diventa leit motiv per la prossima estate.

Comfort easy fit

Il tema della collezione primavera estate 2017 di Vilebrequin è ‘Zen’. L’ozio, la brezza marina, magari una lezione di yoga al tramonto, il bagno in calde acque turchesi. Ecco che per accompagnare tanta tranquillità e pace interiore ed esteriore, occorre che il beachwear maschile sia il più possibile confortevole. E difatti, tra le varie proposte del marchio per questa estate c’è Moorise stampa Palmes d’Or, dove il look tradizionale del modello Moorea incontra il comfort easy-fit del modello Merise. Oppure il bermuda Baratin, utilizzabile per tutti i giorni ma anche per fare il bagno, realizzato con lo stesso tessuto dei costumi.