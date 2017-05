Dormire sereni è importante per la salute

Sogni d’oro bellezza! Gli esperti non hanno più dubbi in proposito: dormire sereni è fondamentale per il benessere fisico e psichico

L’IMPORTANZA DI DORMIRE SERENI

Dormire sereni spesso è l’unico rimedio realmente efficace per avere un aspetto più sano, più giovane e più attraente. Non è certo un segreto per nessuno e ve ne sarete sicuramente accorti anche voi. Non c’è niente di meglio che una sana dormita per recuperare le energie ed apparire freschi come una rosa. A confermare questa evidenza ora è anche uno dei più grandi esperti in fatto di sonno: Guy Meadows.

I TRUCCHI PER DORMIRE SERENI

Per ritrovare le energie basta concedersi un buon sonno: facile a dirsi. Non sempre questo proposito però è altrettanto semplice da realizzare. A volte, infatti, dopo una lunga e frenetica giornata, può non essere semplice spegnere l’interruttore. Proprio per questo il dottor Meadows, portavoce di Bensons for Beds, ci rivela alcuni trucchi per un buon sonno. Ricordandoci che aiuta non solo a migliorare l’aspetto della nostra pelle, ma anche la vita sessuale e il benessere psicofisico generale. “Mentre dormiamo le nuove cellule della pelle crescono e sostituiscono le cellule vecchie.”

5 STEP PER UN BUON RIPOSO NOTTURNO

Il primo consiglio del dott. Meadows è quello di impostare una sveglia o un promemoria sonoro. Così come lo facciamo al mattino per svegliarci, sarebbe opportuno regolarizzare l’orario in cui andiamo a dormire. Questo perché dormire sereni non può prescindere dalla regolarità del ciclo sonno-veglia. Il secondo trucco per avere un fantastico aspetto appena svegli è quello di dormire sulla schiena. La pressione del viso sul cuscino può accelerare la rottura del collagene, generando solchi e linee visibili. Il terzo consiglio è quello di spegnere i dispositivi elettronici: portatili, smartphone e tv non dovrebbero neppure essere in stand by. Anche la scelta del materasso è fondamentale per dormire bene: questo è infatti il quarto step da rispettare. In ultimo, ma non per importanza: l’ordine nella stanza. Una camera da letto tranquilla e pulita è di grande aiuto per fare sogni d’oro. Così come anche le luci rigorosamente spente e una musica rilassante per conciliare il sonno.