Evitare di lasciarsi: il parere dell’esperto

La giornalista inglese Nichi Hodgson rivela al Daily Mail i trucchi per salvare una relazione in crisi. C’è anche lo scambio di coppia…

Evitare di lasciarsi sembra quasi un’utopia oggigiorno. Presi da lavoro, impegni e fastidiosi intoppi quotidiani, ci facciamo condizionare dai problemi dimenticandoci di poterli affrontare insieme. In un’intervista al Daily Mail, la giornalista ed esperta di relazioni Nichi Hodgson, autrice di The Curious History of Dating, ha elencato i pochi semplici passi grazie ai quali è possibile salvare qualsiasi rapporto in crisi.

Evitare di lasciarsi: iniziare dalle “5 aree” di un legame

Chi desidera evitare di lasciarsi deve porsi una prima domanda: cosa voglio realisticamente dal partner? Secondo la Hodgson i nostri bisogni sentimentali sono del tutto diversi rispetto a quelli dei nostri nonni. Se un tempo si era alla ricerca di solidità e costruzione di un futuro, oggi si pensa di più alle emozioni. I legami umani sono generalmente realizzati se coincidono in cinque “grandi aree”: sessuale, emozionale, spirituale, politico, educativo / lavorativo.

Se pensando al partner, tre di queste aree sono “collegate”, allora si ha davvero l’intenzione di salvare il rapporto. L’ideale sarebbe ritrovarsi su tutte e cinque le aree, ma nessuno chiede la perfezione. L’esperta sottolinea comunque di non cedere mai al compromesso e di considerare quale aspetto della vita insieme è per voi fondamentale. Se non potete sopportare che il partner abbia un’educazione completamente opposta alla vostra, non passateci sopra: perdereste solo tempo prezioso.

È possibile che – anche avendo una connessione su poche aree – possiate trovare punti in comune in persone care o amiche. Spesso molte coppie rimangono unite perché alcune importanti aree di legame vengono connesse con persone “esterne” alla relazione. Evitare di lasciarsi vuol dire anche cercare soddisfazioni personali, momenti che arricchiscano noi stessi, senza necessariamente riversare sul partner tutti i nostri bisogni.

Attrazione sessuale: come riaccendere la passione

Essere sessualmente compatibili aiuta a rimanere insieme. Ma il non esserlo non deve necessariamente essere motivo di rottura. Il desiderio viene e va in un legame. L’importante è impegnarsi a farlo “ripartire”. La Hodgson lo paragona a un motore: non deve rimanere spento a lungo. I modi per risolvere il problema “sessuale” ci sono e si parte dal dialogo. Parlare di cosa desideriamo e cosa ci piace non deve essere un tabù. È utile arrivare a un punto di incontro, senza forzature e senza pretese.

Se vi sentite poco soddisfatti dei vostri rapporti sessuali, provate a staccare la spina per un po’ di tempo. Il distacco “fisico” spesso può portare a riaccendere la passione. E la cosa più interessante è che il riavvicinamento avviene in maniera naturale. Questo non vuol dire allontanarsi per lunghi periodi: in questo caso si potrebbe cadere nell’abitudine a non desiderarsi.

L’esperta lancia anche un consiglio insolito: provare a vivere una relazione aperta o lo scambio di coppia. Ma attenzione: solo se il sesso è l’unico elemento preoccupante in un rapporto. E solo se – con l’aiuto di un terapista – vengono stabiliti i confini da non superare, i luoghi e i momenti in cui le scappatelle “decise” devono avvenire. Una situazione, questa, che può portare anche a dolore e frustrazione e che deve dunque essere programmata con estrema cura…

Evitare di lasciarsi: un viaggio o un hobby come soluzione

Per evitare di lasciarsi, si potrebbe pensare di fare qualcosa di nuovo insieme. Una vacanza in un luogo che entrambi desiderate visitare. O anche un hobby o uno sport che potrebbe coinvolgervi nella stessa maniera.

Se siete intenzionati a lasciare il partner, potreste prima provare a compiere “l’ultimo sforzo”. I rapporti sono imprevedibili e l’animo umano può stupire facendo riaffiorare interessi che credevamo perduti. Chi vi garantisce che l’unico motivo per cui credete di non essere più innamorati non sia l’abitudine?