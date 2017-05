Tutti i film di supereroi in arrivo da qui al 2020

Da Spider-Man: Homecoming ad Avengers: Infinity War, da Wonder Woman a Justice League, ecco tutti i film di supereroi in uscita nei prossimi anni

Wonder Woman arriverà in Italia il primo giugno 2017. Spider-Man: Homecoming, il reboot dell'Uomo Ragno con Tom Holland, arriverà il 6 luglio 2017. Il 25 ottobre arriverà in Italia Thor: Ragnarok, in cui Thor (Chris Hemsworth) si scontrerà anche con Hulk (Mark Ruffalo). Justice League, il supergruppo DC Comics formato da Flash, Superman, Cyborg, Wonder Woman, Batman e Aquaman, arriverà il 16 novembre 2017. Il 2018 inizierà all'insegna della Marvel con Black Panther, il supereroe africano visto in Captain America: Civil War. Il suo film solista uscirà il 16 febbraio. 20th Century Fox distribuirà X-Men: The New Mutants il 13 aprile 2018. Nel cast del film, diretto da Josh Boone (Colpa delle stelle) vedremo Anya Taylor-Joy (Magik) e Maisie Williams de Il trono di spade (nel ruolo di Wolfsbane). Il 25 aprile 2018 arriverà l'atteso Avengers: Infinity War, che riunirà Avengers e Guardiani della Galassia. Il primo giugno 2018 sarà la volta di Deadpool 2, il sequel interpretato ancora da Ryan Reynolds. Nel film vedremo anche Josh Brolin nel ruolo del mutante Cable. Il 15 giugno 2018 torneranno Gli Incredibili di casa Pixar con l'atteso sequel. Anche Ant-Man avrà il suo sequel, Ant-Man and the Wasp, in arrivo il 6 luglio 2018. Sophie Turner de Il trono di spade si trasformerà nella malvagia Fenice Nera in X-Men: Dark Phoenix, in uscita il 2 novembre 2018 da Fox. Sony e Marvel collaboreranno per portare al cinema un film d'animazione dedicato a Miles Morales, il nuovo Spider-Man, il 14 dicembre 2018. Il 21 dicembre 2018, Jason Momoa tornerà nel film solista di Aquaman. Sarà ancora la Marvel ad aprire le danze nel 2019 con Captain Marvel, il primo film Marvel con protagonista una donna. Brie Larson sarà l'eroina, alias Carol Danvers. Il 3 maggio 2019 arriverà il quarto Avengers, per ora senza titolo. Il 14 giugno 2019 arriverà la seconda parte di Justice League. Ancora deve uscire il primo capitolo del nuovo corso di Spider-Man, che già Marvel e Sony hanno fissato il sequel. Arriverà il 5 luglio 2019. Potrebbe arrivare nel 2019 Suicide Squad 2. Poco tempo fa, Warner stava addirittura corteggiando Mel Gibson per la regia. Il 19 giugno 2020 dovrebbe arrivare Green Lantern Corps, che rilancerà il corpo di polizia spaziale già visto in Lanterna Verde (2011). Nel 2020 dovrebbe arrivare il film solista di Flash, con Ezra Miller nel ruolo del velocista. Un altro membro della Justice League dovrebbe ottenere il suo film solista nel 2020, anche se Cyborg potrebbe essere stato spostato più avanti. Ray Fisher interpreterà l'eroe. A data da destinarsi anche il Batman solista con Ben Affleck, diretto da Matt Reeves (Cloverfield, The War - Il pianeta delle scimmie). Margot Robbie tornerà nel ruolo di Harley Quinn anche in Gotham City Sirens, film incentrato su un gruppo di supercattive DC Comics e diretto dal regista di Suicide Squad, David Ayer. Joss Whedon, regista dei primi due Avengers, è passato alla concorrenza per sviluppare un film dedicato a Batgirl.

Di film di supereroi in arrivo da qui al 2020 ce ne sono davvero molti. A testimonianza del successo di un filone che, partito timidamente nei primi anni 2000 con X-Men e Spider-Man, ha conquistato il grande pubblico. Un pubblico che non conta più solamente gli appassionati di fumetti, ma anche gli spettatori occasionali. Che magari hanno conosciuto i supereroi americani proprio al cinema.

I due colossi che da sempre si danno battaglia nelle edicole e nelle fumetterie americane, Marvel e DC, ora sono avversari anche al cinema. La Marvel, per prima, ha capito che l’universo dei suoi personaggi aveva enormi potenzialità al cinema. E lo ha costruito meticolosamente, a partire da Iron Man (2008), e poi attraverso i vari Avengers, Guardiani della Galassia, Captain America: Civil War. Nei prossimi anni l’universo Marvel raggiungerà il climax finale con Avengers: Infinity War. Ma sono tanti altri i film targati Marvel in uscita. Su tutti l’atteso ritorno dell’Uomo Ragno in Spider-Man: Homecoming (a luglio).

I film di supereroi in arrivo nei prossimi anni.

La DC Comics, di proprietà della Warner Bros., ha invece iniziato relativamente da poco la sua corsa al botteghino. Il recente successo di Batman v Superman e Suicide Squad ha aperto la strada a Justice League, che arriverà a novembre. Ma prima, a giugno, vedremo l’atteso Wonder Woman. Nei prossimi anni le uscite si intensificheranno e la battaglia tra rivali diventerà ancora più dura.

Nel mezzo si pone la 20th Century Fox, che ha in mano i diritti cinematografici degli X-Men. Si tratta sempre di fumetti Marvel, ma un vecchio contratto li tiene tuttora separati dalla casa madre. Nel 2018 usciranno ben tre film sui mutanti: X-Men: Dark Phoenix, X-Men: The New Mutants e Deadpool 2. Diamo uno sguardo in dettaglio a tutte le uscite dedicate ai supereroi da qui al 2020.