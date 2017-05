Latticini? Sì, grazie! Non hanno controindicazioni

Secondo i nuovi studi, il formaggio e in genere i latticini e i prodotti caseari non aumenterebbero il rischio di infarto od ictus

I LATTICINI NON FANNO MALE ALLA SALUTE

Formaggi, latticini, yogurt, latte e i prodotti caseari in genere non causano problemi alla salute, in particolare disturbi cardiaci. A sostenerlo è una squadra di scienziati internazionali, che hanno analizzato ben 29 studi per trovare una correlazione tra consumo di latticini e malattie legate al sistema cardiovascolare. Il risultato è stato molto chiaro: gli alimenti contenenti latte avevano un impatto “neutro” sulle condizioni di salute umana.

I LATTICINI NON AUMENTANO IL RISCHIO DI INFARTO

I prodotti caseari non aumenterebbero in alcun modo le probabilità di essere colpiti da malattie quali infarti od ictus. Questo perché il consumo di formaggio, anche quotidiano, non aumenta il livello di colesterolo LDL nel sangue. Una recentissima ricerca, pubblicata lo scorso mese di marzo, mostrava proprio questi risultati. Che contraddicono le tesi diffuse secondo le quali i latticini possono essere nocivi a causa dell’alto contenuto di grassi saturi. Dall’analisi dei ricercatori è stato dimostrato che mangiare formaggi non aumentava i livelli di grasso.

LA RICERCA

L’autore dello studio, la dottoressa Emma Feeney, ha dichiarato. “Non abbiamo riscontrato alcuna differenza nei livelli di colesterolo LDL fra gli alti consumatori – che hanno avuto una significativa assunzione di grassi saturi – rispetto ai non consumatori e ai bassi consumatori. Questo perché bisogna considerare non solo i nutrienti ma anche il modello dietetico generale.”

Arrivano alle stesse conclusione anche gli altri istituti coinvolti nel gruppo di ricerca, come la Reading University.

IL FORMAGGIO E I LATTICINI SONO IMPORTANTI

Dunque sembra proprio che i prodotti caseari e i latticini non danneggino la salute. Al contrario, eliminarli dalla dieta o sostituirli con prodotti light, scremati, trattati, etc. può causare problemi. I latticini sono infatti una importantissima fonte di calcio e la mancata assunzione può essere nociva per lo sviluppo delle ossa. Non a caso, negli ultimi anni, sono aumentati i fenomeni di osteoporosi, specialmente tra i giovani e le donne.