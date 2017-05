Mentre Venere in splendido trigono vi riporta a pensieri e circostanze ricche di stimoli affettivi e seducenti prospettive, Marte in opposizione fa emergere uno spirito battagliero un po’ stancante. La combinazione è bizzarra, come il vostro stato d’animo…

colore: Rosa Fluo

De-Phazz, The Mambo Craze