Vacanze di lusso: il viaggio si mette all’asta

Viaggiare un tempo era un vero e proprio lusso per pochi. Oggi, invece, concedersi una o più vacanze è una possibilità per tanti. Se non per tutti. Le vie del risparmio sono davvero infinite. Le classiche formule del last minute e last second sembrano però ormai superate. Il mondo del turismo ha fatto un bel salto di qualità negli ultimi anni. La tecnologia sicuramente ha fornito un valido supporto. Sul web sono tanti, tantissimi i punti di riferimento cari al popolo dei viaggiatori. Tutti coloro che intendono partire, in primis, devono mettersi alla ricerca di un volo o di un treno al fine di farsi un’idea della spesa e raggiungere la meta dei sogni.

Viaggi in chiave low cost

A tale proposito utilissimi siti come Skyscanner, Momondo e Kayak che, in base al periodo e alla località scelta, mostrano la soluzione più economica per arrivare a destinazione. Per chi preferisce viaggiare sulle rotaie c’è invece Trainline, leader indipendente nella vendita di biglietti ferroviari online in Europa che aiuta i clienti a prenotare i propri viaggi optando per la tariffa più conveniente scegliendo tra 86 compagnie ferroviarie. Il tutto è valido per ben 24 paesi europei.

Vacanze all’asta con Bidtotrip

Ma non è tutto. A portare una boccata d’aria fresca è stata la start up Bidtotrip, nata all’inizio del 2015, ha lanciato un modello di business completamente nuovo. Come? Dando vita al primo sito di aste online dedicato ai viaggi. Il suo punto di forza? Garantisce il massimo del lusso al minimo del prezzo. Come si spiega il tutto? L’ambizione di Bidtotrip è quella di dare valore alle camere invendute nel segmento dell’hotellerie di lusso, creando così una nuova domanda.

A unire l’utile al dilettevole c’ha pensato un trio tutto italiano, con sede a Londra e ufficio commerciale a Cesena, composto da Sara Brunelli (esperta in marketing), Chiara Fusaroli (esperta in informatica) e Augusto Grandi (avvocato). “Siamo un team di 10 persone appassionate di viaggi che ogni giorno si divertono a costruire qualcosa di nuovo che crei valore per i nostri clienti” – ha raccontato il Ceo del brand, Sara Brunelli.

La trovata ha avuto un grande seguito. La piattaforma, infatti, oggi conta 150,000 utenti. E’ un esempio di successo per tutti coloro che hanno in mente un progetto e, spesso, tentennano a realizzarlo. Mai tenere i sogni nel cassetto. Bisogna crederci fino in fondo per vederli concretizzarsi.

Fate il vostro gioco: è ora di partire

Come funziona Bidtotrip? La piattaforma è facile da utilizzare. E’ una sorta di eBay con la differenza che a mettersi in vendita non sono beni ma servizi. Ce n’è per tutti. Si va infatti dalle vacanze in spa all’hotel fino alle degustazioni nei ristoranti. Tutto si fa in tre semplici step. Si sceglie dove andare e si partecipa all’asta sfidando gli altri partecipanti a suono di Trip Points, una moneta virtuale da acquistare e utilizzare per le offerte. Qualora l’utente non riuscisse a vincere l’asta, o decida di ritirarsi, il credito viene restituito.

Rilancio dopo rilancio, qualora si dovesse vincere, si inizia a pianificare il viaggio avvalendosi del voucher assegnato ricordandosi che si hanno sei mesi di tempo per utilizzarlo. C’è sì un vincitore ma, in realtà, nessuno esce da perdente. A premiare la tenacia di tutti coloro che hanno dimostrato interesse nei riguardi di una determinata struttura sono offerte speciali, altrettanto interessanti, che permettono di partire a prezzi vantaggiosi.

Lusso scontato fino al 70%

Le destinazioni? Tutte. Da Firenze a Roma passando per Parigi e Praga fino ad arrivare a realtà balneari come il Salento, la Sicilia etc. Le strutture suggerite, tutti hotel, resort e relais a 4-5 stelle, sono proposti con un risparmio fino al 70%. Qualche esempio delle aste passate? Un soggiorno in spa a Roma è stato venduto con il 79% di sconto e ancora il pernotto in una prestigiosa villa veneta è stato acquistato con un prezzo ribassato del 45%. In vista delle vacanze estive potrebbe essere una soluzione interessante per concedersi una bella pausa relax senza gravare troppo sul proprio portafogli.