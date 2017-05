Non esiste un alimento a calorie zero, ma ci sono cibi che si possono mangiare liberamente senza doversi preoccupare di mettere su chili. Ecco quali

iStock Il sedano iStock Il cavolo riccio iStock I mirtilli iStock Il cetriolo iStock I pomodori iStock Il pompelmo iStock I broccoli iStock Il melone di Cantalupo iStock I cavolfiori iStock Le more iStock La lattuga iStock Le arance iStock Le fragole iStock Il melone verde

Cibi che non fanno ingrassare. Non esiste un alimento a calorie zero, ma ci sono cibi che si possono mangiare liberamente senza doversi preoccupare di mettere su chili.

Secondo la nutrizionista Dr. Lisa Young, questi alimenti generalmente rientrano in una di queste due categorie: frutta o verdura non amidacea.

Le proprietà

Young dice che ci sono almeno quattro ragioni per cui non si prende peso mangiando questi alimenti:

– Sono per lo più costituiti da acqua.

– Contengono poche calorie.

– Contengono fibre, che aiutano a farci sentire più pieni.

– Sebbene questi frutti e verdure non siano elevati in proteine, sono ricchi di vitamine, antiossidanti e altri nutrienti che hanno numerosi vantaggi per la tua salute.

Continua a scorrere le foto che seguono per scoprire i 14 alimenti che si possono mangiare senza restrizione.

Fonte : Business Insider

LEGGI ANCHE: INSTAGRAM, NUOVO STRUMENTO PER DIMAGRIRE