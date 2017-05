Dive da passerella: Kendall Jenner è tra le più amate

Quando c’è di mezzo la famiglia Kardashian/Jenner lo spettacolo è garantito. Kendall Jenner è un nome divenuto ormai una sorta di tormentone. Parliamo di una delle dive della moda più pagate secondo la rivista Forbes che, in quanto a fascino, non ha nulla da invidiare alle chiacchieratissime sorellastre Kourtney, Kim e Khloé. A dimostrarlo è stata la stessa top model che, in occasione del Festival di Cannes, ha incendiato il red carpet della Croisette. Ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dive da 10 e lode: Kendall Jenner

Una pioggia di flash ha preso di mira la giovane e il suo bellissimo abito monospalla, etereo e svolazzante, firmato Giambattista Valli che ha messo in evidenza le sue lunghe gambe. Che dire poi dello styling dei capelli? Semplicemente perfetto. Kendall, infatti, li ha raccolti in un elegantissimo top knot.

Ad alzare la paletta, promuovendola a pieni voti, sono stati i suoi follower che l’hanno ricoperta di like. Solo su Instagram, infatti, le foto dell’outfit hanno raggiunto il consenso di 2.343.466 persone. Che fosse una trend setter già lo sapevamo. Non a caso è una delle cover girl più richieste dai magazine più prestigiosi e, inoltre, è corteggiatissima dagli stilisti.

Nude look al Met Gala

Il suo fisico statuario è sempre in bella vista. In occasione del Met Gala di New York, infatti, ha sfoggiato un sensuale abito a rete La Perla.

Le evidenti trasparenze hanno messo in mostra le sue grazie. Lato B in primis. Nulla da invidiare a Kim Kardashian.

Casual chic con un jeans e uno stivaletto

Sfilate ed eventi mondani a parte, Kendall non si spoglia del suo ruolo di fashion icon. Nonostante la sua giovane età, ha poco più di vent’anni, ha stile da vendere. Le foto parlano chiaro. Uscita dopo uscita, scatto dopo scatto, detta tendenza con i suoi outfit. I pantaloni di pelle, così come quelli i denim, sono per lei un evergreen. Il suo guardaroba è pieno di jeans dal taglio ora boyfriend ora cropped. Anche i tacchi sono per lei una costante. A un look molto basic abbina sempre un qualcosa in grado di urlare la sua femminilità.

Eccola indossare un pantalone a vita alta, un crop top e loro, gli stivaletti in pelle scamosciata Cling di Stuart Weitzman, una calzatura molto in voga tra le dive della moda. Alto fino a metà polpaccio, il modello è super aderente e, grazie alla punta tonda e al kitten heel, il tacco del momento, è perfetto per la quotidianità. Un filo di rossetto rosso e via, la bella Kendall è pronta a farsi immortalare dai paparazzi, senza timore.