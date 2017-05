Il collega narcisista: come evitare di litigarci

I rapporti tra colleghi sono spesso delicati, lo abbiamo ribadito diverse volte. In ogni luogo di lavoro, esiste un ampio spettro di personalità, ed è veramente difficile andare d’accordo con tutte. Specialmente se si è costretti a condividere lo spazio per molte ore al giorno, magari collaborando gomito a gomito. Tra le personalità più difficili da gestire c’è quella narcisistica. Avere rapporti umani con un Narciso è piuttosto impegnativo, figuriamoci quando si tratta di relazionarsi con il collega narcisista. Ha sempre ragione lui, non accetta critiche ma coglie ogni buona occasione per infierire sugli altri. Celebra ogni piccolo successo come fosse un evento epico, mentre sminuisce quelli degli altri. E’ sprezzante, non ascolta nessuno, si gongola e non ha empatia. Una bella gatta da pelare!

Ma siccome sul luogo di lavoro occorre trovare un punto d’incontro, si deve collaborare e soprattutto non si vuole rovinarsi ogni singola giornata, bisogna imparare a non litigare con il collega narcisista. Se poi si tratta di qualcuno superiore, magari il capo stesso, a maggior ragione. La psichiatra Jody Foster fornisce a Quarz alcuni consigli su come comportarsi con questo tipo di persone al lavoro. Piccole ‘strategie’ che potrebbero costare un po’ di fatica (bisogna tenere la lingua a freno) ma renderanno il rapporto con il collega narcisista più semplice. E quindi l’intera giornata di lavoro.

Come non litigare con il collega narcisista

Uno dei modi migliori di evitare il conflitto con il Narciso è rabbonirlo facendogli frequenti complimenti. Niente prostrazioni o esagerazioni naturalmente, ma piccole annotazioni che ne solletichino l’ego. ‘Il tuo report era ben scritto’. ‘Guardare come fai mi ha aiutato a capire’. ‘Sei davvero veloce’. Piccole annotazioni positive nei suoi riguardi renderanno il collega narcisista ben disposto nei vostro confronti. Specialmente se è il vostro capo.

Tenendo questo in mente, usate il ‘rinforzo positivo’ anche quando dovete fare un commento negativo. Per esempio, inserendolo tra due complimenti. ‘Il modo in cui hai montato la panna era perfetto, ma dovremmo aggiungere più fragole per realizzare un dolce buono come quello che hai fatto l’altra volta’. Intesi? Oppure, se il collega Narciso non sta rispettando una scadenza che potrebbe mettervi nei guai, invece di ricordare la deadline provate con un ‘non vedo l’ora di vedere come preparerai quel report/disegno/progetto/contratto’.

La psichiatra sottolinea inoltre di rivolgere sempre attenzioni al Narciso. Anche in questo caso, non servono fiori e cioccolatini, ma semplicemente un ‘Passa una buona serata’ prima di uscire dal lavoro. Egli ha bisogno di essere preso in considerazione, e farlo regolarmente vi metterà in una buona luce.