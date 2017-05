Da oggi pomeriggio con la Luna di traverso, a rendervi un po’ inquieti, forse più suscettibili. Non perderete comunque la notevole lucidità che in questi giorni vi contraddistingue e che porta a risultati interessanti soprattutto sul lavoro. La creatività che vi anima non conosce sosta

colore: Verde Acqua

Bryan Ferry, Don’t stop the dance