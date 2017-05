Servizio passeggeri: le compagnie aeree più attente

Il servizio passeggeri a bordo di un aereo è fondamentale per rendere piacevole un viaggio in alta quota. Ecco le compagnie aeree che più soddisfano le esigenze dei viaggiatori. Anche in casi di emergenza.

LE COMPAGNIE CHE OFFRONO IL MIGLIORE SERVIZIO PASSEGGERI

Southwest Airline

Un volo della Southwest Airlines da Chicago per l’Ohio, nel 2015, stava trasportando Peggy Uhle. Al momento del decollo l’aeromobile tornò indietro. Non c’erano problemi tecnici. Semplicemente il pilota era stato informato che il figlio 24 enne della signora Uhle aveva avuto un incidente. Ed era ricoverato all’ospedale di Denver.

La signora venne fatta sbarcare insieme ai bagagli e dirottata su un volo per Denver. La compagnia aveva offerto una sala d’attesa privata e tutti i servizi necessari per il viaggio verso la nuova destinazione e per l’ospedale. Con i bagagli recapitati direttamente in albergo. Tutto senza alcuna spesa aggiuntiva.

Ethiad

Caso analogo per la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Il volo da Manchester ad Abu Dhabi rientrò durante il decollo per consentire ad una coppia di sbarcare. Mentre l’aereo stava provvedendo alle manovre di decollo la coppia aveva infatti ricevuto un messaggio. Il testo comunicava che il nipote era in terapia intensiva. Avvertendo l’equipaggio di cabina prima e il comandante poi, vennero fatti scendere. Il personale di Ethiad aveva già provveduto a fornire un’auto alla coppia che l’aspettava all’uscita dell’aereo.

SERVIZIO PASSEGGERI DEDICATO ANCHE CON LE COMPAGNIE LOW COST

Flybe

Un giornalista dell’Independent aveva prenotato un volo della compagnia low cost britannica per visitare un membro della famiglia in gravi condizioni di salute. Il biglietto risultava non rimborsabile e non modificabile. Ma quando divenne chiaro che il decesso sarebbe sopraggiunto prima del previsto, hanno subito provveduto ad una nuova prenotazione. Con un volo di emergenza. Ed è stato possibile cambiare il biglietto con una piccola sopratassa.

Turkish Airlines

Turkish Airlines è diventata protagonista di una nascita ad alta quota. Sul volo decollato dalla Guinea per la Burkina Faso è infatti nata una bambina poco dopo il decollo.

British Airways

Tre donne che dovevano volare a Londra da Gibilterra hanno scoperto che sarebbero state le uniche passeggere sul volo previsto in ritardo. E hanno preferito prendere un volo prima. Il risultato? Pagando il biglietto in classe economica si sono invece ritrovate in Business. E celebrate con champagne, cena a tre portate e selfie nella cabina di pilotaggio.

Jetblue

Un passeggero ha scritto a Jetblue che era in ritardo per il suo volo all’aeroporto di Boston. E che non sarebbe in grado di assaporare la sua tazza di caffè tradizionale di Starbucks. La compagnia low cost statunitense, ricevuto segretamente il messaggio, ha attivato il personale a terra e ha fatto recapitare al passeggero una tazza fumante di Starbucks una volta imbarcato sull’aereo.