Specchi puliti e brillanti: le dritte giuste

COME MANTENERE GLI SPECCHI PULITI

In tutte le stanze della casa è importante avere sempre specchi puliti e brillanti, per trasmettere un’idea di cura ed igiene. Che sia in bagno, in salotto o in camera da letto, ogni superficie a specchio va pulita per bene. Vanno rimossi polvere, aloni, calcare ed eventuali macchie. Ma per farlo occorre usare il giusto metodo e soprattutto i prodotti adatti allo scopo, che non devono essere per forza chimici. Esistono infatti diversi rimedi naturali per pulire gli specchi in maniera efficace.

SPECCHI PULITI TUTTI I GIORNI

Il primo nemico della pulizia in casa è la polvere, che si posa su tutte le superfici e gli specchi non fanno eccezione. A giorni alterni è dunque bene rimuoverla semplicemente con un panno morbido e privo di pelucchi. Saranno perfetti i panni anti polvere ed antistatici, ma anche un semplice panno di cotone o microfibra. Per una pulizia più accurata si può immergere un panno in acqua calda e poi asciugare bene la superficie. L’asciugatura in questi casi può essere effettuata anche con carta di giornale. Il risultato sarà eccellente.

PRODOTTI PER UNA PULIZIA ACCURATA DEGLI SPECCHI

Per avere specchi puliti e brillanti, però, può non bastare rimuovere la polvere. Specialmente in bagno, infatti, si formano spesso macchie di schizzi, dentifricio, sapone, etc. E’ dunque necessario agire con dei prodotti sgrassanti ed anticalcare. I più utilizzati sono senza dubbio l’alcool e l’aceto, entrambi da diluire in acqua tiepida prima dell’uso. Per uno sporco ostinato si può creare una miscela di alcool, aceto e pochissimo sapone per piatti. L’asciugatura andrà poi fatta con un panno antistatico, con carta di giornale o carta velina. Per rimuovere le macchie scure, invece, un buon rimedio è l’olio di oliva. Si dovrà stendere uno strato sottile di olio sulla macchia e lasciare agire per un paio d’ore. Poi rimuovere delicatamente con acqua e aceto, fino a portar via la macchia.

RIMEDI NATURALI PER SPECCHI PULITI

Per far brillare gli specchi come se fossero nuovi, ci sono infine altri due prodotti naturali che vi sembreranno insoliti ma efficaci. Si tratta del tè e del caffè. Con il fondo di caffè si può pulire accuratamente e a fondo la superficie di uno specchio particolarmente sporco, senza correre il rischio di graffiarlo. Il filtro del tè andrà invece messo in infusione in una pentola di acqua bollente. Una volta raffreddata, immergeteci un panno ed usatelo per pulire. Il risultato sarà strabiliante!