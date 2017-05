Mercurio nel vostro segno porta una ventata di novità che probabilmente aspettavate da tempo: tante situazioni prima stagnanti si sbloccano, le idee si chiariscono e diventano più fluide le capacità di esprimersi nella vita di relazione. La Luna nel vostro segno per tutta la mattina…

colore: Madreperla

Robbie Rivera, Do you want more?