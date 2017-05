Famiglie in vacanza: dove andare con bimbi al seguito

Le famiglie italiane tornano a spendere per le proprie vacanze. Dopo anni di prudenza e difficoltà economiche, il dato è in crescita. Anche se non sempre è facile, per chi si muove coi propri bambini, organizzare al meglio le vacanze. Questo perché in Italia non c’è ancora un’attenzione adeguata nei confronti del turismo familiare e delle particolari esigenze delle famiglie. Il 15 maggio è stata celebrata la Giornata Internazionale della Famiglia. Con l’occasione Hundredrooms, comparatore online di alloggi turistici, ha realizzato una ricerca apposita. Con l’intento di capire quanto il Belpaese sia family friendly. L’indagine si è basata nell’individuare la percentuale di alloggi family friendly presenti nelle città più importanti. E in alcune delle più note località balneari. Questa percentuale è calcolata in relazione al numero totale di alloggi turistici.

VACANZE PER FAMIGLIE: DOVE ANDARE IN ITALIA

Con l’espressione “family friendly” Hundredrooms si riferisce a case vacanze e appartamenti che dispongono di lavatrice, spazi per animali domestici e spazi esterni dove i bambini possono giocare in piena sicurezza. Si è anche analizzato il numero di alloggi in cui è a disposizione persino una culla. In modo da poter venire incontro anche alle esigenze dei piccolissimi. Ad essere premiate sono le località di mare. Le grandi città presentano infatti percentuali molto più basse. Tra i luoghi più attenti alle esigenze familiari Viareggio e Formia, che presentano oltre il 29% di alloggi family friendly e oltre il 6% di alloggi con culla a disposizione.

I LUOGHI DI VACANZA PIU’ ATTENTI ALLE FAMIGLIE

Si supera il 20% anche a Gaeta e nell’Isola d’Elba, mentre la località sarda di Alghero, con il suo 19%, si avvicina a questa cifra. Si aggirano intorno al 16% gli alloggi family friendly a Taormina e Sorrento, dove gli appartamenti turistici con culla oscillano tra l’8% e il 9%. Molto più contenute le cifre nelle grandi città. A Milano, Torino e Napoli non si va oltre il 5-6%, mentre a Firenze la cifra è del 6,3%. A Roma, Palermo e Bologna gli alloggi family friendly si aggirano intorno al 7%. Quelli con culla sono il 19,5% a Roma, l’11% a Palermo e il 2,8% a Bologna.

La motivazione che giustifica i dati si riscontra nel fatto che le famiglie tendono a prediligere le vacanze all’insegna del mare e del relax. Dove per i più piccoli è facile divertirsi. E le località marinare hanno sicuramente un occhio di riguardo in più nell’adattare i propri servizi alle esigenze di tutta la famiglia.