Frittata senza uova con verdure di stagione

Definirla ‘frittata senza uova‘ può sembrare un ossimoro. E forse lo è. Ma è il modo più immediato di chiamare questo piatto che altrimenti si potrebbe definire ‘farifrittata‘, o ‘frittata veg’. Si tratta di una valida alternativa al piatto con le uova, che conserva della frittata la forma, il colore, la morbidezza, la consistenza. Si realizza con la farina di ceci, creando una pastella simile a quella che in alcune zone d’Italia si chiama cecina, in altre farinata. Certo il sapore cambia un po’, ma variare a tavola non può che far bene. Si possono utilizzare tutte le verdure preferite per creare questa ricetta, ma, visto che sono di stagione, vi consigliamo di provare con asparagi, zucchine, piselli. O tutti e tre assieme. Ma la frittata senza uova si può preparare anche con pomodori, spinaci, peperoni, carote, o semplicemente con erbe aromatiche, magari accompagnata da una salsa cremosa.

Ricetta della frittata senza uova

Ingredienti per uno stampo da 24 cm o equivalente padella

Verdura di stagione a scelta

mezza cipolla

200 gr di farina di ceci

500 ml di acqua

50 ml di olio d’oliva

1 presa si sale

pepe nero

Procedimento

Mondate e lavate le verdure, tagliatele a pezzetti regolari. Tagliate la cipolla a striscioline e fatela soffriggere in un filo di olio di oliva. Aggiungete la verdura e lasciate cuocere. Nel frattempo preparare la pastella: mettete in un recipiente la farina di ceci, il sale, il pepe, l’olio e, aiutandovi con una frusta o una forchetta, aggiungete un poco alla volta l’acqua. ‘Sbattete’ il composto fino a che diventa bello liscio e omogeneo. Deve rimanere piuttosto liquido, come una frittata.

Una volta che le verdure sono cotte, aggiungetele all’impasto, e mescolate. Versate il composto in una teglia da forno unta di olio, oppure cuocetelo in una padella antiaderente sempre con un filo di olio. Se scegliete la padella, girate a metà cottura, finché il composto risulta sodo. In forno, lasciate che cuocia a 180 gradi per circa 20 minuti. Servite la frittata senza uova ben calda accompagnata da una bella insalata di stagione e pane tostato. Una spruzzata di limone si abbina perfettamente se volete dare un tocco più fresco al piatto.