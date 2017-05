Infedeltà femminile. Perché le donne tradiscono

Spesso si pensa che siano solo gli uomini a tradire. Sbagliato. L’infedeltà femminile è più comune di quel che si possa immaginare. Cosa spinge il gentil sesso a buttarsi tra le braccia di un nuovo partner? Stando a quanto riporta il Telegraph, dietro a un tradimento ci sarebbe la ricerca di una connessione emotiva. Uno studio condotto dall’antropologa Helen Fisher ha infatti rivelato che le donne vengono meno alla loro fedeltà quando sono insoddisfatte della vita di coppia. Se non si sentono più coinvolte cercano ciò che manca altrove.

Infedeltà femminile: le motivazioni

L’uomo quando tradisce, nella maggior parte dei casi, è in cerca di sesso e non intende imbattersi in una relazione extraconiugale. Le donne, invece, sono più emotive. Come capire quando c’è qualcosa che non va? Secondo la Fisher smascherare una traditrice è semplice. Basta analizzare il suo comportamento.

Alcune donne sono solite iniziare una relazione con l’aspettativa di avere a che fare con persone pronte a soddisfare ogni capriccio. Spesso tendono a riversare sul partner le proprie necessità. Qualora il lui di turno dovesse fallire e non assecondare ogni richiesta, sentono il diritto (e dovere) di cercare ciò che vogliono in qualcun altro.

Il profilo della donna traditrice

A volte le donne non si preoccupano troppo delle esigenze del partner. Non cercano di capire cosa vuole, cosa gli piace etc. Hanno paura di conoscere la risposta e si sforzano nel vedere il compagno come il padre dei loro figli etc. Alzando un muro però capita che, qualora il proprio lui ufficiale non si dovesse rivelare in grado di assecondarle, in tutto e per tutto, loro iniziano a guardarsi intorno.

Le donne con uno scarso senso di autostima tendono a cercare conferme nelle avances degli altri uomini piuttosto che accontentarsi delle certezze provenienti da una relazione stabile. La costante necessità di sentirsi desiderate da un’altra persona rivela che, probabilmente, fanno troppo affidamento alle attenzioni del sesso opposto.

Quando una relazione giunge al capolinea, è il momento di mettere un punto. Spesso le donne vogliono rompere ma non ne hanno il coraggio. O forse hanno paura di rimanere sole e vogliono provvedere prima al rimpiazzo, trovando un valido sostituto. Solo successivamente si preoccupano del vecchio lui.

Senso di colpa: utopia?

Esiste il senso di colpa? Il 90 % delle persone che hanno una scappatella credono di essere giustificate nel farlo. Quando manca l’intimità, ma non solo quella fisica, la si cerca altrove. A volte, infatti, alla base dell’infedeltà femminile c’è un senso di vendetta. Ma non solo. Il tradimento può essere anche una sorta di escamotage per uscire definitivamente da una relazione che non funziona e si trascina da ormai troppo tempo.

Perdono: quando concederlo

Il perdono è possibile? A volte si può andare avanti e vincere sentimenti come delusione e rabbia. Basta armarsi di pazienza e determinazione. Volersi bene significa anche superare gli ostacoli della vita, insieme. La cosa fondamentale però, prima di intraprendere un duro percorso volto a recuperare stima e fiducia, è capire se si è trattato di un episodio sporadico o se si ha a che fare con una traditrice recidiva.