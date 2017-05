Tra i pianeti veloci Mercurio ora in angolo dissonante vi mette di fronte a questioni da chiarire, attraverso il dialogo, forse faticoso, ma necessario per ripristinare quanto alcuni equivoci possono aver turbato. Non tiratevi indietro: scegliete accuratamente le parole ed esprimetevi, anche a costo di sembrare ripetitivi. Entro una settimana pronti per grandi realizzazioni

colore: Bianco Ottico

Taylor Swift, Blank Space